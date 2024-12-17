Как будет курсировать общественный транспорт на Рождество? Рассказывает Rīgas satiksme

В рождественские выходные, с 23 декабря по 26 декабря, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию выходных дней.

Платные муниципальные автостоянки Риги, которые обслуживает Rīgas satiksme, 24, 25 и 26 декабря можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной стоянки на улице Кр. Валдемара, 5a.

В свою очередь, в субботу, 28 декабря, которая является перенесенным рабочим днем, общественный транспорт будет курсировать по графику рабочего дня.

В этот день рабочее время автостоянок не изменится и будет соответствовать субботнему режиму: в тарифных зонах A, B, C и D стоянки будут работать с 9:00 до 17:00, а в зоне R - с 6:00 до 24:00.

В рождественские праздники, с 23 декабря по 26 декабря, центр обслуживания клиентов на Stacijas laukums 2 будет работать с 10:00 до 18:00. Остальные клиентские центры будут закрыты.

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