Сестра Тиммы: "Под мускулами и татуировками скрывалось уязвимое сердце"

"Те, кто знал брата ближе, знают, что под мышцами и татуировками скрывалось уязвимое сердце и масса эмоций. Он легко мог помочь другим, но ему было очень трудно попросить чего-то для себя и признать, что он с чем-то не справляется. Я знаю, что многие люди предлагали Янису свою помощь, и за это я им искренне благодарна. Но мой брат принял свое решение, и, как бы больно оно ни было, нам теперь остается только принять его выбор.

Я благодарю своего брата за время, которое мы провели вместе, и за его пример всегда следовать своему призванию в жизни!

Я уверена, что теперь у сына Яниса Кристиана, приемного сына Гектора и баскетболистов сборной Латвии появится на одного физически крепкого ангела-хранителя больше!" - говорится в посте Лелде.

Она также поблагодарила людей и организации, которые оказали поддержку в трудную минуту.

"Сердечное спасибо всем от меня и моих родителей за огромное количество сочувствия. Мы также благодарны, что многие люди и организации вызвались помочь в организационных, юридических и финансовых вопросах по обе стороны границы, в том числе Министерство иностранных дел, Латвийский баскетбольный союз, "команда Alikson" Гасана Мустафаева, Сана Оша, Мартиньш Лаува, Гатис Лининьш, Рейнис Ошениекс, Раймонд Элбакян, команда Науриса Лиепиньша и Анны Седоковой, представители бывших баскетбольных команд Яниса и его товарищи по командам, все его родственники, друзья, знакомые, поклонники и последователи в Латвии и во всем мире", - говорит Жандецка.

Она также отметила, что прощание с Тиммой состоится в Риге. Более подробная информация появится после того, как останки баскетболиста отправятся на родину.

Ранее сообщалось, что семья Тиммы просит помощи в оплате расходов на репатриацию тела сына в Латвию.

Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы

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