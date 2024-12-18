Янис Тимма был эмоциональным и ранимым человеком, а также никогда не изменял своей любви к спорту, рассказала в Instagram сестра баскетболиста Лелде Жандецка.
Сестра Тиммы: "Под мускулами и татуировками скрывалось уязвимое сердце"
Тело 32-летнего спортсмена было обнаружено на лестничной клетке жилого дома в центре Москвы. По данным СМИ, Тимма совершил самоубийство.
"Я прекрасно осознаю, что в последнее время Янис не был однозначной личностью. Но на протяжении всей его жизни одно всегда оставалось неизменным - это его самая первая любовь, любовь к спорту.
Он был примером того, как с помощью целеустремленности и упорного труда можно осуществить свою мечту - играть бок о бок с профессионалами и тренироваться у лучших специалистов. С детства он говорил, что будет баскетболистом! Несмотря на то, что в школе его выбор профессии иногда высмеивали, и невзирая ни на какие трудности, он всегда шел своим путем. На мой взгляд, любой профессиональный спортсмен и его близкие знают, что спорт - это не про поиск легких путей. На поле ты отдаешь себя всего как физически, так и эмоционально. Помню, были даже случаи, когда после игры у Яниса не было сил поднять сумку с формой", - пишет Жандецка.
"Те, кто знал брата ближе, знают, что под мышцами и татуировками скрывалось уязвимое сердце и масса эмоций. Он легко мог помочь другим, но ему было очень трудно попросить чего-то для себя и признать, что он с чем-то не справляется. Я знаю, что многие люди предлагали Янису свою помощь, и за это я им искренне благодарна. Но мой брат принял свое решение, и, как бы больно оно ни было, нам теперь остается только принять его выбор.
Я благодарю своего брата за время, которое мы провели вместе, и за его пример всегда следовать своему призванию в жизни!
Я уверена, что теперь у сына Яниса Кристиана, приемного сына Гектора и баскетболистов сборной Латвии появится на одного физически крепкого ангела-хранителя больше!" - говорится в посте Лелде.
Она также поблагодарила людей и организации, которые оказали поддержку в трудную минуту.
"Сердечное спасибо всем от меня и моих родителей за огромное количество сочувствия. Мы также благодарны, что многие люди и организации вызвались помочь в организационных, юридических и финансовых вопросах по обе стороны границы, в том числе Министерство иностранных дел, Латвийский баскетбольный союз, "команда Alikson" Гасана Мустафаева, Сана Оша, Мартиньш Лаува, Гатис Лининьш, Рейнис Ошениекс, Раймонд Элбакян, команда Науриса Лиепиньша и Анны Седоковой, представители бывших баскетбольных команд Яниса и его товарищи по командам, все его родственники, друзья, знакомые, поклонники и последователи в Латвии и во всем мире", - говорит Жандецка.
Она также отметила, что прощание с Тиммой состоится в Риге. Более подробная информация появится после того, как останки баскетболиста отправятся на родину.
Ранее сообщалось, что семья Тиммы просит помощи в оплате расходов на репатриацию тела сына в Латвию.
Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы
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