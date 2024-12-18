Бывший агент Тиммы: "Алкоголь был вообще не по его части"

Рыжов в интервью изданию "Московский комсомолец" подчеркнул, что его сотрудничество с Тиммой закончилось в 2021 году и в последнее время они не общались.

"Не знаю, сколько он зарабатывал в последнее время, но очевидно для всех, что его карьера шла по нисходящей. Это объективно, здесь сложно что-то добавить. Не так давно он всех шокировал, когда появился на Медиалиге в Москве. Странно, что профессиональный игрок в расцвете сил приезжает играть на медийную баскетбольную лигу. Своим появлением там он вызвал много вопросов. Это классное место для спортсмена, завершившего карьеру, для медиаперсон, но не для активно действующего игрока, который претендует на продолжение карьеры, физически ему еще играть и играть. Это не тот уровень", - сказал Рыжов.

Он признал, что переход Тиммы в "Лигу Ставок" явно был связан не с игрой в баскетбол, а с улаживанием личных дел.

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По данным газеты, в гостиничном номере Тиммы была найдена бутылка водки. Однако агент игрока заявил, что у него не было проблем с алкоголем.

"Это меня удивило. Алкоголь вообще не по его части. Наркотики тем более. Он предельно фанатично относился к своему здоровью. Был "маньяком" в этом плане, следил за формой все годы, на всех этапах своей карьеры", - рассказал Рыжов.

Тимма, который первую игру в сборной Латвии провел в 2014 году, в форме сборной принял участие в 35 официальных матчах, набрав 388 очков, а всего за свою карьеру провел 56 матчей за сборную, набрав 513 очков (в среднем 9,2 очка).

Выступление в России, которая развязала войну в Украине, означало, что дверь в сборную Латвии для Тиммы закрыта.

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