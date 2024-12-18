"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, потом покупал самокат. Через несколько месяцев приехали вещи для бомбы, я это тоже принимал. Потом все подготовили и поставили рядом с домом, где [жил] генерал. И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это, для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт", - приводит слова мужчины "Медуза".