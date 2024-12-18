Следственный комитет России сообщил, что в Москве задержан мужчина по подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает "Медуза".
Следственный комитет и Федеральная служба безопасности России (ФСБ) утверждают, что задержанный является гражданином Узбекистана 1985 года рождения. Его имя не было названо.
На допросе подозреваемый заявил, что его якобы завербовали украинские спецслужбы и пообещали за ликвидацию Кириллова вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и паспорт европейской страны.
По данным прессы, мужчина приехал в Москву и получил самодельное взрывное устройство, которое разместил на электросамокате у входа в многоэтажный дом, где жил Кириллов.
Следственный комитет также опубликовал видео допроса.
"Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Я приехал, потом покупал самокат. Через несколько месяцев приехали вещи для бомбы, я это тоже принимал. Потом все подготовили и поставили рядом с домом, где [жил] генерал. И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это, для чего? Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт", - приводит слова мужчины "Медуза".
The FSB has arrested a suspect in the killing of Russian general Igor Kirillov, who died when a bomb planted on a scooter exploded outside his house in Moscow.— max seddon (@maxseddon) December 18, 2024
The suspect, an Uzbek man identified as Akhmad Kurbanov, said Ukraine offered him $100,000 and a “European passport.” pic.twitter.com/atnUbhrGUH
Telegram-каналы SHOT и Baza пишут, что мужчину зовут Ахмад Курбанов. Ранее он приезжал в Москву в 2015 году, когда работал в чайхане. После этого Курбанов вернулся в Узбекистан.
Ранее сообщалось, что возле жилого дома в Москве рано утром во вторник, 17 декабря, произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.
Широкую известность генерал получил после начала войны России против Украины, регулярно выступая на брифингах для журналистов. Он неоднократно бездоказательно утверждал, что Киев причастен к разработке химического и биологического оружия.
Кириллов стал начальником войск радиационной, химической и биологической защиты в апреле 2017 года. Он окончил Военную академию РХБ защиты им. Тимошенко. До 2017 года возглавлял эту академию.
С места гибели 54-летнего Кириллова изъяли компоненты взрывного устройства, передает корреспондент ТАСС. Источники агентства утверждают, что мощность устройства составила около 300 граммов тротила, а в действие оно было приведено дистанционно. По данным РБК, мощность взрывного устройства составляла более 100 граммов.
Взрывная волна выбила стекла в жилом доме напротив места взрыва.
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