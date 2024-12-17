Возле жилого дома в Москве рано утром во вторник произошел взрыв, жертвами которого стали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов и его помощник.
В Москве взорвали генерала Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (1)
Следственный комитет России подтвердил, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве «было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома».
В результате взрыва погиб генерал-лейтенант Кириллов и его помощник. Ранее об их гибели сообщали связанные с силовиками телеграм-каналы.
Широкую известность генерал получил после начала войны России против Украины, регулярно выступая на брифингах для журналистов. Он неоднократно бездоказательно утверждал, что Киев причастен к разработке химического и биологического оружия.
54-летний Кириллов стал начальником войск радиационной, химической и биологической защиты защиты в апреле 2017 года. Окончил Военную академию РХБ защиты им. Тимошенко. До 2017 года возглавлял эту академию.
С места гибели Кириллова изъяли компоненты взрывного устройства, передает корреспондент ТАСС. Источники агентства утверждают, что мощность устройства составила около 300 граммов тротила, а в действие оно было приведено дистанционно. По данным РБК, мощность взрывного устройства составляла более 100 граммов.
Взрывная волна выбила стекла в жилом доме напротив места взрыва, сообщает корреспондент «РИА Новости».
В октябре Великобритания ввела санкции против Кириллова, заявив, что он курировал применение химического оружия в Украине и выступал в качестве «рупора кремлевской дезинформации».
Украина не комментировала взрыв в Москве, жертвой которого стал генерал и его помощник.
Накануне днем СБУ заочно объявила Кириллова подозреваемым по уголовному делу — по версии украинской спецслужбы, генерал ответственен за «массовое применение» запрещенного химического оружия «на восточном и южном фронтах Украины».
Украинские контрразведчики утверждают, что по приказу Кириллова с начала войны «зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов».
Провоенные блогеры называют гибель генерала Кириллова болезненным ударом.
«Убийство начальника войск РХБ защиты в Москве в очередной раз подчеркивает, что какие бы успехи мы не одерживали на поле боя, какая эйфория не царила и сколько бы мы не рассказывали про перехват инициативы, у той стороны всегда сохраняется возможность болезненно уколоть», — пишет близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков).
Это самый высокопоставленный российский военный, убитый в тылу, комментирует издание «Важные истории» (объявлено нежелательной в России организацией и «иноагентом»).
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал гибель генерала «невосполнимой потерей». «Мы тесно взаимодействовали с Игорем Анатольевичем в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине», — написал он в телеграме.
Киев отвергал утверждения о разработке биологического или иного запрещенного оружия в Украине как абсолютно ложные и пропагандистские.
В декабре прошлого года в Московской области был застрелен бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.