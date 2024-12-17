В октябре Великобритания ввела санкции против Кириллова, заявив, что он курировал применение химического оружия в Украине и выступал в качестве «рупора кремлевской дезинформации».

Украина не комментировала взрыв в Москве, жертвой которого стал генерал и его помощник.

Накануне днем СБУ заочно объявила Кириллова подозреваемым по уголовному делу — по версии украинской спецслужбы, генерал ответственен за «массовое применение» запрещенного химического оружия «на восточном и южном фронтах Украины».

Украинские контрразведчики утверждают, что по приказу Кириллова с начала войны «зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов».

Провоенные блогеры называют гибель генерала Кириллова болезненным ударом.

«Убийство начальника войск РХБ защиты в Москве в очередной раз подчеркивает, что какие бы успехи мы не одерживали на поле боя, какая эйфория не царила и сколько бы мы не рассказывали про перехват инициативы, у той стороны всегда сохраняется возможность болезненно уколоть», — пишет близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» (1,3 млн подписчиков).

Это самый высокопоставленный российский военный, убитый в тылу, комментирует издание «Важные истории» (объявлено нежелательной в России организацией и «иноагентом»).

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал гибель генерала «невосполнимой потерей». «Мы тесно взаимодействовали с Игорем Анатольевичем в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине», — написал он в телеграме.

Киев отвергал утверждения о разработке биологического или иного запрещенного оружия в Украине как абсолютно ложные и пропагандистские.

В декабре прошлого года в Московской области был застрелен бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива.