Посольство Латвии в России поддерживает постоянные контакты с родственниками баскетболиста Яниса Тиммы и российскими учреждениями по вопросу о доставке его останков в Латвию, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
Посольство Латвии готово помочь с отправкой останков Тиммы на родину
Она заверила, что МИД готов оказать всю возможную консульскую помощь, однако не имеет права предоставлять подробную информацию.
Друг Тиммы Гатис Лининьш ранее разметил в Facebook пост с разрешения матери покойного баскетболиста Аусмы Тиммы.
Как сообщает Лининьш, мать Яниса в воскресенье, 22 декабря, должна выехать в Москву, чтобы договориться о доставке останков сына в Латвию, но не располагает необходимыми для этого финансовыми средствами.
Лининьш призвал латвийцев пожертвовать средства, чтобы оплатить транспортировку и похороны Тиммы в Латвии.
Как сообщалось, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма во вторник был найден мертвым в Москве. По данным СМИ, причиной его смерти стало самоубийство.
Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы
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