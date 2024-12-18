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Посольство Латвии готово помочь с отправкой останков Тиммы на родину

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Бывший игрок сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма
Бывший игрок сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма Фото: Paula Čurkste/LETA

Посольство Латвии в России поддерживает постоянные контакты с родственниками баскетболиста Яниса Тиммы и российскими учреждениями по вопросу о доставке его останков в Латвию, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.

Она заверила, что МИД готов оказать всю возможную консульскую помощь, однако не имеет права предоставлять подробную информацию.

Друг Тиммы Гатис Лининьш ранее разметил в Facebook пост с разрешения матери покойного баскетболиста Аусмы Тиммы.

Как сообщает Лининьш, мать Яниса в воскресенье, 22 декабря, должна выехать в Москву, чтобы договориться о доставке останков сына в Латвию, но не располагает необходимыми для этого финансовыми средствами.

Лининьш призвал латвийцев пожертвовать средства, чтобы оплатить транспортировку и похороны Тиммы в Латвии.

Как сообщалось, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма во вторник был найден мертвым в Москве. По данным СМИ, причиной его смерти стало самоубийство.

Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы

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