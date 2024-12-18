Коалиция отзовет кандидатуры Казакcа и Берзиньша на пост президента Банка Латвии

Koalīcijā vienojāmies par nepieciešamību virzīt kopīgu kandidātu LB prezidenta amatam. ZZS, JV deputāti atsauks parakstus par R.Bērziņu un M.Kazāku. Paldies kandidātiem, kas bija gatavi ieguldīt savas zināšanas, tās ir un būs svarīgas🇱🇻! JV, ZZS, Pro kandidātu izvirzīsim janvārī. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) December 18, 2024

Казакса выдвинули "Прогрессивные" и "Новое Единство", Берзиньша - СЗК.

Именно Берзиньш имел наибольшие шансы на избрание, поскольку его поддержали также депутаты оппозиционных Национального объединения, "Объединенного списка" и партии "Латвия на первом месте".

Оппозиционная партия "Стабильности!" выдвинула на этот пост Павла Кузьмина.

Как сообщила Силиня, коалиционные партии договорились "о необходимости выдвижения общего кандидата" на этот пост, поэтому депутаты СЗК и "Нового Единства" отзовут свои подписи в поддержку Берзиньша и Казакса, чтобы в январе вместе с "Прогрессивными" выдвинуть единого кандидата.

После отзыва подписей у Казакса и Берзиньша больше не будет необходимой поддержки десяти депутатов для выдвижения, поэтому на завтрашнем голосовании в Сейме останется только один кандидат - Кузьмин, которому другие партии не обещали своей поддержки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!