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ФОТО Дело Жизель Пелико: французский суд приговорил мужа к 20 годам тюрьмы (1)

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Жижель Пелико
Жижель Пелико Фото: REUTRS/Scanpix

Французский суд вынес приговор по делу Жизель Пелико. Ее бывший муж, 72-летний Доминик Пелико, признан виновным по всем пунктам обвинения и получил максимальный срок наказания - 20 лет лишения свободы.

Суд установил, что на протяжении почти десяти лет Пелико усыплял свою жену с помощью препаратов, после чего позволял случайным мужчинам, найденным через интернет, ее насиловать. Сам он снимал происходящее на видео.

Помимо изнасилования Жизель при отягчающих обстоятельствах, ему предъявлены обвинения в изнасиловании Сильи, жены другого обвиняемого Жана-Пьера Марешаля. Также в материалах дела фигурируют непристойные фотографии его дочери Каролины и двух невесток - Авроры и Селины.

Вместе с Пелико по этому делу проходили еще 50 мужчин, обвиненных в изнасилованиях или попытках изнасилования. Самому младшему из них сейчас 30 лет. Все обвиняемые признаны виновными.

На оглашении приговора присутствовали Жизель Пелико и ее дочь Каролина. Ранее в компьютере Доминика были обнаружены фотографии Каролины, предположительно сделанные в состоянии наркотического опьянения. Сам Пелико отрицает любые преступления в отношении дочери.

Галерея: Жижель Пелико отправляется на судебные слушания

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