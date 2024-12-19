"Она не сказала "нет"": как Европа борется с насилием против женщин

Директива определяет минимальные требования к квалификации преступлений, наказаниям за сексуальное насилие над женщинами и детьми, в том числе в цифровой среде, а также четкие правила защиты и поддержки пострадавших. Особое внимание в документе уделено насилию против женщин, что стало особенно актуальным в свете недавних шокирующих случаев.

Чтобы понять суть проблемы, представим ситуацию, в которой у женщины крадут телефон. На суде обвиняемый оправдывает свои действия словами: "Она не возражала, она не сказала "нет"!" Очевидно, суд признает его виновным.

Но если мужчина изнасилует женщину и использует ту же линию защиты - "Она не сказала "нет"", - в 13 странах ЕС, где изнасилование не связано с отсутствием согласия, он может быть оправдан. В этих государствах изнасилование определяется как сексуальный акт с применением насилия, угроз или в результате беспомощного состояния жертвы. В Латвии, например, действующее законодательство (статья 159 Уголовного закона) опирается именно на такие критерии. Министерство юстиции сейчас проводит оценку того, насколько это соответствует новой директиве.