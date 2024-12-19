13 июня 2024 года вступила в силу Директива Европейского парламента и Совета ЕС о борьбе с насилием в отношении женщин и семейным насилием. До 14 июня 2027 года все государства-члены ЕС должны внедрить ее положения. Этот документ впервые устанавливает единые стандарты в борьбе с насилием против женщин и насилием в семье на уровне ЕС.
"Она не сказала "нет"": как Европа борется с насилием против женщин
Директива определяет минимальные требования к квалификации преступлений, наказаниям за сексуальное насилие над женщинами и детьми, в том числе в цифровой среде, а также четкие правила защиты и поддержки пострадавших. Особое внимание в документе уделено насилию против женщин, что стало особенно актуальным в свете недавних шокирующих случаев.
Чтобы понять суть проблемы, представим ситуацию, в которой у женщины крадут телефон. На суде обвиняемый оправдывает свои действия словами: "Она не возражала, она не сказала "нет"!" Очевидно, суд признает его виновным.
Но если мужчина изнасилует женщину и использует ту же линию защиты - "Она не сказала "нет"", - в 13 странах ЕС, где изнасилование не связано с отсутствием согласия, он может быть оправдан. В этих государствах изнасилование определяется как сексуальный акт с применением насилия, угроз или в результате беспомощного состояния жертвы. В Латвии, например, действующее законодательство (статья 159 Уголовного закона) опирается именно на такие критерии. Министерство юстиции сейчас проводит оценку того, насколько это соответствует новой директиве.
Эта правовая лазейка стала причиной множества трагедий. Один из самых громких случаев - история Жизель Пелико из Франции. В течение десяти лет ее муж регулярно накачивал ее наркотиками и позволял более чем 50 мужчинам насиловать ее в их доме. Если бы не видеозаписи, найденные у ее мужа, и его признания, насильники могли бы избежать наказания, просто сказав: "Она не сказала "нет"".
Франция - одна из 13 стран ЕС, где закон об изнасиловании основан не на отсутствии согласия, а на насилии, угрозах или принуждении. Такой подход, по мнению экспертов, не обеспечивает достаточной защиты для женщин.
Отсутствие закона, базирующегося на принципе согласия, приводит к тому, что 80% заявлений об изнасилованиях даже не доходят до стадии расследования. При этом только за прошлый год во Франции было зарегистрировано 25 000 случаев изнасилования, но приговоры выносятся крайне редко. В деле Жизель Пелико суд вынес обвинительные приговоры только благодаря неопровержимым доказательствам. В противном случае насильники могли бы оправдаться, используя уже привычную фразу: "Она не сказала "нет"".
В то время как в 13 странах ЕС законы остаются архаичными, в 14 других государствах, включая Германию, Швецию, Бельгию, Польшу, Финляндию и Данию, изнасилование определяется как любой сексуальный акт без согласия.
Например, после того как Швеция в 2018 году приняла закон, основанный на принципе согласия, количество заявлений об изнасилованиях резко возросло, а число обвинительных приговоров увеличилось на 75%.
Большинство случаев изнасилований (около двух третей) происходят в частных домах, днем и без видимых следов насилия. Эти данные подтверждают такие громкие дела, как "Дело Ла Манада" в Испании 2016 года, которое привело к изменению испанского законодательства, и случай Жизель Пелико во Франции.
Несмотря на доказательства и общественное давление, прогресс в Европе идет медленно. Гендерные стереотипы, предвзятое отношение, экономическая зависимость и отсутствие поддержки в сельской местности создают значительные препятствия для жертв, желающих добиться справедливости.
Европейский парламент, в сотрудничестве с Европейской народной партией (ЕНП), активно работает над обеспечением равных прав и защиты для всех женщин.
Элеонора Мелети (Греция) - депутат Европарламента от ЕНП.
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