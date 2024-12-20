Bloomberg: Орбан отказался продлевать санкции против России до инаугурации Трампа

Введенные ЕС санкции против России продлеваются каждые шесть месяцев. Следующее продление должно произойти в конце января - через 11 дней после вступления Трампа в должность.

В прошлый раз санкции были продлены в конце июля.

Для их продления необходима единогласная поддержка всех 27 стран ЕС. Однако согласно источнику Bloomberg, Орбан в четверг во время саммита ЕС сообщил, что "не готов двигаться вперед" в вопросе продления санкций.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!