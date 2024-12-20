Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза сообщил, что до того, как принимать решение о продлении санкций против России, хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg, пишет "Медуза".
Bloomberg: Орбан отказался продлевать санкции против России до инаугурации Трампа
Введенные ЕС санкции против России продлеваются каждые шесть месяцев. Следующее продление должно произойти в конце января - через 11 дней после вступления Трампа в должность.
В прошлый раз санкции были продлены в конце июля.
Для их продления необходима единогласная поддержка всех 27 стран ЕС. Однако согласно источнику Bloomberg, Орбан в четверг во время саммита ЕС сообщил, что "не готов двигаться вперед" в вопросе продления санкций.
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