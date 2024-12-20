Пт, 20.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

Bloomberg: Орбан отказался продлевать санкции против России до инаугурации Трампа

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Виктор Орбан
Виктор Орбан Фото: AFP/SCANPIX

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза сообщил, что до того, как принимать решение о продлении санкций против России, хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, сообщает со ссылкой на источники агентство Bloomberg, пишет "Медуза".

Введенные ЕС санкции против России продлеваются каждые шесть месяцев. Следующее продление должно произойти в конце января - через 11 дней после вступления Трампа в должность.

В прошлый раз санкции были продлены в конце июля.

Для их продления необходима единогласная поддержка всех 27 стран ЕС. Однако согласно источнику Bloomberg, Орбан в четверг во время саммита ЕС сообщил, что "не готов двигаться вперед" в вопросе продления санкций.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти