Венгрия спасла от санкций Евросоюза двух связанных с Кремлем олигархов, которые контролируют Рижский электромашиностроительный завод (Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, RER) и помогают снабжать вторгшуюся в Украину российскую армию, сообщает Re:Baltica.
Венгрия спасла российских олигархов рижского завода от санкций ЕС
Латвия просила включить Искандара Махмудова и Андрея Бокарева в санкционный список ЕС как в предыдущем, так и в новом пакете санкций, но Венгрия выступила против. Человек не может быть включен в санкционный список ЕС без единогласного голосования.
"Наше дело о них уже напоминает сборник статей, - сообщил Re:Baltica источник в латвийской дипломатии. - Очевидно, что у Венгрии есть с ними какие-то бизнес-интересы".
"Мы не можем подробно комментировать конкретные случаи, которые в конце концов не попали в санкционный список", - сообщила Re:Baltica пресс-представитель службы внешних отношений ЕС Анита Хипере. МИД Венгрии на просьбу предоставить комментарий не отреагировал.
Венгерские партнеры Re:Baltica из Direkt36 проверили, что на имена Бокарева и Махмудова в венгерском регистре компаний ничего не зарегистрировано, но они оба любят использовать длинные цепочки компаний, чтобы скрыть свою собственность. Именно так было сделано с RER, однако они оба фигурируют в латвийском регистре компаний как реальные бенефициары.
Им частично принадлежит российский производитель поездов "Трансмашхолдинг" (ТХМ), который, по данным США, с самого начала войны участвовал в производстве деталей боевых машин пехоты. До войны у ТХМ был совместный бизнес в Венгрии с министром обороны в правительстве Виктора Орбана Кристофом Салаем-Бобровницким. Опутывание щупальцами ТХМ венгерского железнодорожного сектора привело к вмешательству испанских спецслужб этим летом. Правительство Испании остановило продажу венгерским инвесторам местного производителя поездов Talgo из-за его связей с Россией.
И у латвийского завода RER по-прежнему тесные связи с Россией. Согласно прошлым расследованиям Re:Baltica, латвийская компания RER - сохранившийся с советских времен завод по производству оборудования для поездов и метро, а также зарядных станций для электротранспорта - в первые два года начатой РФ войны была четвертым по величине местным экспортером в Россию . По данным российской таможни, за эти два года RER экспортировал в Россию товаров на 55,8 миллиона долларов. Причем некоторые товары были "двойного назначения", то есть могли использоваться как в гражданской промышленности, так и на войне.
Махмудов, Бокарев и связанное с ними российское предприятие "Трансмашхолдинг" находятся под санкциями США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
"В 2022 году российские чиновники привлекли "Трансмаш" к производству деталей для боевых машин пехоты", - говорится в заявлении Минфина США. - Кроме того, Бокарев имеет личные связи с [бывшим - ред.] министром обороны России Сергеем Шойгу, а также другими высокопоставленными кремлевскими деятелями и их семьями. Бокарев также связан с организованной преступностью и с 2022 года пытался обойти санкции (...) путем создания подставных компаний, которые могут быть связаны с отмыванием денег".
Умерший в российской тюрьме оппозиционер Алексей Навальный призывал Запад включить Бокарева и Махмудова в санкционные списки как "настоящих мафиози, которые (...) также поставляют дизели и агрегаты для военных кораблей".
Как дипломаты заявили Re:Baltica, Латвия также попросит включить двух российских олигархов в следующий пакет санкций. Пока же на них распространяются национальные санкции Латвии, запрещающие им въезд в страну.
Венгрия регулярно пытается помочь выйти из санкционного списка трем другим российским олигархам - Алишеру Усманову, Дмитрию Мазепину и Вячеславу Кантору.
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