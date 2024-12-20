Венгрия спасла российских олигархов рижского завода от санкций ЕС

И у латвийского завода RER по-прежнему тесные связи с Россией. Согласно прошлым расследованиям Re:Baltica, латвийская компания RER - сохранившийся с советских времен завод по производству оборудования для поездов и метро, а также зарядных станций для электротранспорта - в первые два года начатой РФ войны была четвертым по величине местным экспортером в Россию . По данным российской таможни, за эти два года RER экспортировал в Россию товаров на 55,8 миллиона долларов. Причем некоторые товары были "двойного назначения", то есть могли использоваться как в гражданской промышленности, так и на войне.

Махмудов, Бокарев и связанное с ними российское предприятие "Трансмашхолдинг" находятся под санкциями США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

"В 2022 году российские чиновники привлекли "Трансмаш" к производству деталей для боевых машин пехоты", - говорится в заявлении Минфина США. - Кроме того, Бокарев имеет личные связи с [бывшим - ред.] министром обороны России Сергеем Шойгу, а также другими высокопоставленными кремлевскими деятелями и их семьями. Бокарев также связан с организованной преступностью и с 2022 года пытался обойти санкции (...) путем создания подставных компаний, которые могут быть связаны с отмыванием денег".

Умерший в российской тюрьме оппозиционер Алексей Навальный призывал Запад включить Бокарева и Махмудова в санкционные списки как "настоящих мафиози, которые (...) также поставляют дизели и агрегаты для военных кораблей".

Как дипломаты заявили Re:Baltica, Латвия также попросит включить двух российских олигархов в следующий пакет санкций. Пока же на них распространяются национальные санкции Латвии, запрещающие им въезд в страну.

Венгрия регулярно пытается помочь выйти из санкционного списка трем другим российским олигархам - Алишеру Усманову, Дмитрию Мазепину и Вячеславу Кантору.

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