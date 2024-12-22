Британский боксер Тайсон Фьюри после проигрыша в бою с Александром Усиком неожиданно поцеловал украинца в макушку, когда тот встал на колени на ринге, чтобы поблагодарить Бога. Усик прокомментировал этот жест противника.
Видео и фото ⟩ Усик о поцелуе Фьюри: Он мой лучший друг
В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл второй бой между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Украинец также победил Фьюри в их первом бою в мае.
После боя Усик встал на колени, чтобы поблагодарить Бога. Фьюри подошел сзади и поцеловал украинца в голову.
"Он мой лучший друг. Я уважаю этого парня. Он очень сильный соперник. Тайсон Фьюри делает меня сильным", - цитируют Усика британские СМИ.
"Тайсон Фьюри - отличный соперник: он крупный мужчина, жесткий боец, он хороший человек", - продолжил украинец.
Галерея: Бой Усика против Фьюри
Фьюри обычно старается оскорбить и унизить своего соперника перед боем, но Усик знает, что это лишь часть представления.
"Тайсон много говорит, но это просто шоу. Я очень уважаю его", - сказал украинский боксер. В разговоре с телеканалом ESPN он назвал Фьюри сильнейшим соперником в своей карьере.
Фьюри заявил после боя, что судьи сделали Усику рождественский подарок. Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, придерживается того же мнения.
"Я думаю, дядя Фрэнк слепой. Если Тайсон считает, что это был рождественский подарок - ладно, спасибо Богу, а не Тайсону. Спасибо моей команде", - сказал Усик.
Уоррен подсчитал, что Фьюри якобы выиграл на четыре раунда больше, чем Усик. И многие будто бы отдавали британцу преимущество как минимум в два раунда.
"Я думаю, Фрэнк сошел с ума. Я победил", - сказал на это 37-летний украинец, который не имеет поражений в 23 боях (14 нокаутов).
На счету 36-летнего Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и два поражения (оба - в боях с Усиком).
Видео: Бой Усика против Фьюри
После второй победы над Фьюри украинец заявил, что принял вызов британского боксера Даниэля Дюбуа.
27-летний Дюбуа в феврале попытается защитить свой пояс Международной боксерской федерации (IBF) в схватке с новозеландцем Джозефом Паркером.
Дюбуа в августе прошлого года провел бой с Усиком. Последний в этой дуэли одержал победу нокаутом в девятом раунде.
Однако пока что, как сказал Усик, он хочет отключить телефон и отдохнуть с семьей.
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