Видео и фото Усик о поцелуе Фьюри: Он мой лучший друг

Фьюри заявил после боя, что судьи сделали Усику рождественский подарок. Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера, придерживается того же мнения.

"Я думаю, дядя Фрэнк слепой. Если Тайсон считает, что это был рождественский подарок - ладно, спасибо Богу, а не Тайсону. Спасибо моей команде", - сказал Усик.

Уоррен подсчитал, что Фьюри якобы выиграл на четыре раунда больше, чем Усик. И многие будто бы отдавали британцу преимущество как минимум в два раунда.

"Я думаю, Фрэнк сошел с ума. Я победил", - сказал на это 37-летний украинец, который не имеет поражений в 23 боях (14 нокаутов).

На счету 36-летнего Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и два поражения (оба - в боях с Усиком).

Видео: Бой Усика против Фьюри

После второй победы над Фьюри украинец заявил, что принял вызов британского боксера Даниэля Дюбуа.

27-летний Дюбуа в феврале попытается защитить свой пояс Международной боксерской федерации (IBF) в схватке с новозеландцем Джозефом Паркером.

Дюбуа в августе прошлого года провел бой с Усиком. Последний в этой дуэли одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Однако пока что, как сказал Усик, он хочет отключить телефон и отдохнуть с семьей.

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