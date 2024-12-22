Видео Дюбуа вышел на ринг и вызвал Усика на бой-реванш после его победы над Фьюри

Бой между Усиком и Фьюри продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112). Таким образом, 37-летний украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

После боя Усику была предоставлена ​​возможность поделиться первыми эмоциями после триумфа и рассказать болельщикам о поединке.

Когда интервьюер собирался задать вопрос, вмешался Дюбуа. Хотя британского боксера попросили подождать, он схватил микрофон и обратился к своему бывшему сопернику.

"Я хочу реванша, Усик", - заявил Дюбуа.

Дюбуа поздравил украинца с победой, но повторил, что хочет отомстить за первый поединок между ними. Усик дал свое согласие на второй бой с Дюбуа.

"I want my revenge, Usyk!" 😧@DynamiteDubois crashes Oleksandr Usyk's celebration speech!#Usyk2Fury | BUY NOW on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/VgjzvMr3t5 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 21, 2024

В 2023 году британский боксер проиграл Усику. В девятом раунде боя Дюбуа не выдержал атаки украинца и был нокаутирован прямым ударом.

Однако результат оказался под вопросом, так как Усик получил травму в пятом раунде после удара соперника. По словам рефери, Дюбуа ударил его ниже пояса, что запрещено в боксе. Украинскому боксеру дали около пяти минут на восстановление. После боя команда британского боксера выразила свое недовольство решением рефери. Дюбуа и его команда по-прежнему считают, что удар был нанесен не слишком низко.

Апелляция британского боксера на результат была отклонена, но матч-реванш не состоялся.

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