К спине парализованной бабушки приклеены пакеты с банкнотами, в трехлитровых банках среди соленых грибов спрятаны скрученные в рулоны сторублевки, а в бочке, наполненной краской, - куча денег. В конце 50-х годов XX века на химическом заводе Zvaigzne начальники воровали с размахом. В то время деньги, полученные от афер, нельзя было конвертировать в криптовалюту, поэтому приходилось проявлять изобретательность. Как рижские следователи выявили "спрута", обворовывавшего государство, и изъяли самое большое количество золота в истории латвийской криминалистики - 16 килограммов?