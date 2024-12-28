Видео Радость от невероятной победы и трогательная речь Аболса перед хоккеистами U-20

Как уже сообщалось, мужская сборная Латвии U-20 по хоккею в пятницу в Оттаве впервые на молодежном чемпионате мира одержала победу над Канадой.

В первом матче чемпионата мира 2025 года среди юниоров молодые хоккеисты Латвии в серии буллитов победили хозяев площадки со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

В сборной Латвии лучшим был признан вратарь Линардс Фелдбергс, отразивший в этой игре 55 из 57 бросков.

За ходом матча на ледовой арене следили примерно 17 490 зрителей.

"Парни, снимаю перед вами шляпу. Молодцы! Это были не только пустые слова. Мы знаем, что в одном хоккейном матче возможно все", - во время послематчевой речи в раздевалки сказал главный тренер сборной Артис Аболс.

"Перед этим матчем мы были no name командой. Их обозреватели даже не знали, где искать статистику, в какой лиге играют. Как я уже говорил, это лучшая сцена, на которой можно продать себя", - продолжил тренер.

"Но нам нужно еще минимум два очка, эта победа еще ничего не означает. О вас сейчас говорит весь хоккейный мир. Завтра у нас следующая игра. Мы долго готовились, но нет времени расслабляться. Мы пишем историю. Я горжусь каждым из вас",

Аболс отметил, что победа над Канадой - значительное достижение, однако в турнирной таблице это всего два очка, которые еще не гарантируют выход в четвертьфинал чемпионата.

Тренер также призвал хоккеистов выключить телефоны и не читать ничего об этом достижении, порекомендовав отложить это на потом, чтобы сконцентрироваться на продолжении чемпионата.

В продолжении турнира в субботу в 22:30 латвийские хоккеисты встретятся со сборной США, 30 декабря в 22:30 сыграют со сверстниками из Германии, а в последнем поединке подгруппы 31 декабря в 21:30 выйдут на лед против сборной Финляндии.

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