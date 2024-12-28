И если у Джорджины и двух детей на ногах были лыжи, у Роналду и его старшего сына их не оказалось. Вместо того чтобы скользить по лыжне, 39-летний футболист просто ходил по трассе и тянул за собой ребенка на санках. Кажется, уже понятно, почему финны расстроились...

Поэтому финны начали учить Роналду правилам, оставляя под постом критические комментарии. "Ходить по лыжной трассе – это всё равно что кататься на лыжах на футбольном поле. Извините, но выучите правила! Счастливого Рождества!" – написал один из пользователей.

"Чертов ходок по трассе!" – возмутился другой пользователь. Третий добавил: "Ты не можешь ходить по лыжне, Криштиану! Тебе бы не понравилось, если бы я вышел на футбольное поле в коньках". Подобных комментариев было немало.

Пока финны ругались на футбольную звезду, большинство иностранцев, незнакомых с правилами лыжных трасс, хвалили Роналду и его семью, желая им счастливого рождественского отдыха.

Роналду опубликовал на своем YouTube-канале почти десятиминутное видео о поездке в Лапландию. Судя по кадрам, больше всего семье понравился визит к Санта-Клаусу.

По данным Iltalehti, ссылающегося на информацию сервиса Flightradar24, семья Роналду покинула Финляндию 25 декабря около 16:30.

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