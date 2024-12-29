Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 в субботу в Онтарио на юниорском чемпионате мира уступила ровесникам из США.
Видео ⟩ Сборная Латвии по хоккею U-20 во втором матче чемпионата мира уступила США
WHAT A SAVE 😱— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2024
Linards Feldbergs makes an incredible stop on James Hagens.#WorldJuniors pic.twitter.com/2mt2mK68WB
This was Daniels Serkins third block of the shift by the way 😶#LATUSA #WorldJuniors #IIHF @lhf_lv pic.twitter.com/mvnY0REBcG— IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2024
Матч завершился со счетом 1:5 (0:1, 0:3, 1:1).
Единственную шайбу в составе сборной Латвии забросил Давидс Лившицс, а ворота второй день подряд защищал Линардс Феодбергс.
Днем ранее латыши в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2 обыграли Канаду.
В подгруппе А после двух матчей лидируют США с шестью очками, далее следуют Канада - четыре очка, Финляндия - три очка, Латвия - два очка, а Германия пока очков не набрала.
Американцы открыли счет в матче уже в конце второй минуте игры. На шестой минуте второго периода американские хоккеисты увеличили разрыв в счете, а на 12-й минуте игрового отрезка они довели счет до 3:0.
В конце второго игрового отрезка латыши остались втроем против пяти игроков соперника, и Фелдбергсу пришлось попотеть. Даниэлс Серкинс самоотверженно блокировал броски, однако в самом конце периода, когда американцы продолжали играть в большинстве, сборная США сумела забросить четвертую шайбу. Несмотря на то, что латыши уступали в счете, число бросков по воротам было довольно равным (20:24).
Преимущество США было сокращено на девятой минуте третьего периода - автором шайбы стал Давидс Лившитс - 1:4. За четыре с половиной минуты до окончания основного времени американцы установили окончательный счет в матче - 5:1.
🚨Davids Livsics buries the rebound! Latvia is on the board! 🇱🇻#LATUSA #WorldJuniors #IIHF @lhf_lv pic.twitter.com/2tDfTf2oEF— IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2024
Напомним, молодые латвийские хоккеисты в первой игре преподнесли один из самых больших сюрпризов в истории турнира, обыграв в серии буллитов Канаду. Американцы первый матч провели в четверг, когда со счетом 10:4 обыграли Германию.
Латвии до сих пор на юниорских чемпионатах мира не удавалось обыграть США, в том числе на прошлом чемпионате латыши уступили американцам в четвертьфинале 2:7.
В продолжении турнира латвийские хоккеисты 30 декабря в 22:30 сыграют со своими немецкими сверстниками, а в последнем матче подгруппы 31 декабря в 21:30 сразятся со сборной Финляндии.
Четыре лучшие команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятое место, проведут один матч за то, чтобы остаться в элитной группе
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