Видео Сборная Латвии по хоккею U-20 во втором матче чемпионата мира уступила США

Преимущество США было сокращено на девятой минуте третьего периода - автором шайбы стал Давидс Лившитс - 1:4. За четыре с половиной минуты до окончания основного времени американцы установили окончательный счет в матче - 5:1.

Напомним, молодые латвийские хоккеисты в первой игре преподнесли один из самых больших сюрпризов в истории турнира, обыграв в серии буллитов Канаду. Американцы первый матч провели в четверг, когда со счетом 10:4 обыграли Германию.

Латвии до сих пор на юниорских чемпионатах мира не удавалось обыграть США, в том числе на прошлом чемпионате латыши уступили американцам в четвертьфинале 2:7.

В продолжении турнира латвийские хоккеисты 30 декабря в 22:30 сыграют со своими немецкими сверстниками, а в последнем матче подгруппы 31 декабря в 21:30 сразятся со сборной Финляндии.

Четыре лучшие команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятое место, проведут один матч за то, чтобы остаться в элитной группе

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