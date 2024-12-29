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Видео Сборная Латвии по хоккею U-20 во втором матче чемпионата мира уступила США

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Матч Латвия - США
Матч Латвия - США Фото: Ekrānšāviņš

Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 в субботу в Онтарио на юниорском чемпионате мира уступила ровесникам из США.

Матч завершился со счетом 1:5 (0:1, 0:3, 1:1).

Единственную шайбу в составе сборной Латвии забросил Давидс Лившицс, а ворота второй день подряд защищал Линардс Феодбергс.

Днем ранее латыши в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2 обыграли Канаду.

В подгруппе А после двух матчей лидируют США с шестью очками, далее следуют Канада - четыре очка, Финляндия - три очка, Латвия - два очка, а Германия пока очков не набрала.

Американцы открыли счет в матче уже в конце второй минуте игры. На шестой минуте второго периода американские хоккеисты увеличили разрыв в счете, а на 12-й минуте игрового отрезка они довели счет до 3:0.

В конце второго игрового отрезка латыши остались втроем против пяти игроков соперника, и Фелдбергсу пришлось попотеть. Даниэлс Серкинс самоотверженно блокировал броски, однако в самом конце периода, когда американцы продолжали играть в большинстве, сборная США сумела забросить четвертую шайбу. Несмотря на то, что латыши уступали в счете, число бросков по воротам было довольно равным (20:24).

Преимущество США было сокращено на девятой минуте третьего периода - автором шайбы стал Давидс Лившитс - 1:4. За четыре с половиной минуты до окончания основного времени американцы установили окончательный счет в матче - 5:1.

Напомним, молодые латвийские хоккеисты в первой игре преподнесли один из самых больших сюрпризов в истории турнира, обыграв в серии буллитов Канаду. Американцы первый матч провели в четверг, когда со счетом 10:4 обыграли Германию.

Латвии до сих пор на юниорских чемпионатах мира не удавалось обыграть США, в том числе на прошлом чемпионате латыши уступили американцам в четвертьфинале 2:7.

В продолжении турнира латвийские хоккеисты 30 декабря в 22:30 сыграют со своими немецкими сверстниками, а в последнем матче подгруппы 31 декабря в 21:30 сразятся со сборной Финляндии.

Четыре лучшие команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятое место, проведут один матч за то, чтобы остаться в элитной группе

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