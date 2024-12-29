Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб на войне в Украине

"К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Как это произошло? А как во время боевых действий убивают? Это произошло сегодня", - заявил в беседе с порталом Sport24 отец футболиста Иван Бугаев.

Осенью 2023 года сообщалось, что Бугаева задержали с 0,5 кг мефедрона. По версии следствия, бывший футболист планировал сделать закладки в Сочи. Сам спортсмен заявлял, что ему подкинули наркотики полицейские и вымогали взятку.

В сентябре 2024 года футболиста приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.

Предполагается, что после вынесения приговора Бугаев ради помилования заключил контракт с Минобороны России.

Бугаев провел 7 матчей за сборную России, был участником чемпионата Европы 2004 года. Выступал за "Локомотив", "Торпедо", "Томь", "Химки" и "Краснодар". Завершил карьеру в 2010 году. В составе "Локомотива" Бугаев завоевал бронзовые медали чемпионата России по футболу.

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