После повреждения кабеля Estlink 2 на дне Балтийского моря обнаружили следы от якоря

По словам следователя Сами Пайлу, криминальная полиция считает, что своеобразный след в Балтийском море оставил якорь нефтяного танкера Eagle S теневого флота России.

"Нам удалось это выяснить благодаря подводным исследованиям", - сказал инспектор.

"След заканчивается там, где корабль поднял якорную цепь, и от этой точки на восток [след] тянется на несколько десятков, если не почти на сотню километров", - отметил Сами Пайлу.

Исследование морского дна было остановлено из-за плохих погодных условий.

Финские власти подозревают, что танкер Eagle S, плавающий под флагом островов Кука, 25 декабря повредил силовой кабель Estlink 2 и четыре кабеля связи в Финском заливе. Танкер задержан полицией. Экипаж судна, в состав которого входят граждане Грузии и Индии, допрошен.

Eagle S является частью теневого флота России, который экспортирует российскую нефть, чтобы обойти западные санкции. По данным британского издания Lloyd's List, на танкере также были установлены подслушивающие устройства для слежки за военно-морскими силами и самолетами НАТО.

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