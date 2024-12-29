​Танкер Line с середины декабря находится вблизи кабеля Estlink 2. По данным Vesselfinder, во время рождественских праздников танкер покинул район и отправился в российский порт Усть-Луга, но в субботу вернулся к зоне пролегания кабеля, а в воскресенье снова передвигался рядом с Estlink 2.

Финская береговая охрана подтвердила, что знает о танкере и связывалась с экипажем, который объяснил, что судно дрейфует из-за ветра и ожидает разрешения на заправку в российских портах.

Нефтетанкер Line включен в санкционный список ЕС и считается частью российского теневого флота, хотя его не подозревают в повреждении кабеля, ответственность за которое может нести другое судно - Eagle S.

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