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Возле кабеля Estlink 2 появилось еще одно судно из российского теневого флота (1)

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Eagle S.
Eagle S. Фото: Jussi Nukari / SIPA / Lehtikuva

В Финском заливе недалеко от кабеля Estlink 2 постоянно находятся суда российского теневого флота. Одно из них, нефтяной танкер Line, в субботу приблизилось к кабелю, как следует из данных сайта для отслеживания движения судов Vesselfinder. Об этом сообщает портал Rus.Psotimees со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

Танкер Line с середины декабря находится вблизи кабеля Estlink 2. По данным Vesselfinder, во время рождественских праздников танкер покинул район и отправился в российский порт Усть-Луга, но в субботу вернулся к зоне пролегания кабеля, а в воскресенье снова передвигался рядом с Estlink 2.

Финская береговая охрана подтвердила, что знает о танкере и связывалась с экипажем, который объяснил, что судно дрейфует из-за ветра и ожидает разрешения на заправку в российских портах.

Нефтетанкер Line включен в санкционный список ЕС и считается частью российского теневого флота, хотя его не подозревают в повреждении кабеля, ответственность за которое может нести другое судно - Eagle S.

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