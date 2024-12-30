Видео Очередные соперники cборной Латвии по хоккею U-20 проиграли канадцам

Для сборной Германии это было третье поражение в трех играх. Ранее они уступили сборной США со счетом 4:10 и проиграли сверстникам из Финляндии 1:3.

У канадцев первую шайбу на десятой минуте матча в большинстве забросил Оливер Бонк, а вторую - на 56-й минуте - Кейден Прайс. Точку в игре поставил точный бросок Матьё Катафорда в пустые ворота за три секунды до финального свистка.

Вратарь канадцев Картэр Джордж отразил все 25 бросков немецкой команды, а на вратарь сборной Германии Нико Пертух справился с 33 из 35 бросков.

Уже сегодня вечером, 30 декабря, в 22:30 по латвийскому времени сборная Германии встретится с сборной Латвии.

В турнирной таблице группы А лидирует сборная США с семью очками в трех матчах. Также семь очков у сборной Канады, пять очков набрала Финляндия. Латвийские хоккеисты идут четвертыми с двумя очками в двух матчах. У сборной Германии пока ноль очков в трех играх.

Четыре лучшие команды в каждой группе выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие пятое место, проведут один матч за то, чтобы остаться в элитной группе.

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