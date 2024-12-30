Еще у одного самолета Jeju Air возникли проблемы с шасси

Инцидент произошел с Boeing 737-800 - той же моделью самолета, который разбился в воскресенье, в результате чего погибли 179 человек.

Самолет компании Jeju Air выполнял внутренний рейс Кимпхо - Чеджу рано утром в понедельник, 30 декабря.

Вскоре после взлета система мониторинга самолета обнаружила сигнал, указывающий на неисправность шасси. Капитан связался с авиадиспетчерской службой, и после дополнительных мер шасси возобновили нормальную работу. Однако было принято решение вернуться в аэропорт для тщательного осмотра самолета.

Позже представители авиакомпании заявили, что проверка показала, что шасси работают нормально, но пилот решил вернуться в аэропорт вылета, сообщает "Медуза".

Южная Корея в понедельник, 30 декабря, объявила, что проведет специальную проверку 101 самолета Boeing 737-800 - всех, которые эксплуатируются в стране. К расследованию аварии, возможно, присоединятся американские следователи, а также представители производителя самолетов Boeing.

В воскресенье в Южной Корее в результате крушения пассажирского самолета погибли 179 человек, а двум удалось выжить. Это члены экипажа - мужчина и женщина, которые находились в хвостовой части авиалайнера.

Самолет авиакомпании Jeju Air выполнял рейс из Бангкока. При посадке в аэропорту Муана (Южная Корея) он врезался в бетонное ограждение в конце взлетно-посадочной полосы и загорелся, так как приземлился с неубранным шасси.

Среди возможных причин аварии называются столкновение с птицами и плохие погодные условия.

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