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Видео В Южной Корее разбился пассажирский самолет. На борту был 181 человек, почти все погибли

Обновлено 29 декабря 2024, 10:40
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BBC
Фото статьи
Фото: BBC News

На борту самолета, летевшего в Южную Корею из Таиланда, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, спасти удалось только двух человек, остальные погибли в результате катастрофы. Официально подтверждена гибель 167 человек.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, самолет компании Jeju Air летел из Бангкока. При посадке в аэропорту Муан, расположенном в 288 км от Сеула на юго-западе страны, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Корейское телевидение показало кадры, на которых виден сильный пожар, возникший сразу после столкновения. Объятый пламенем самолет развалился на две части.

Пожарные начали спасательную операцию сразу после инцидента. Сначала сообщалось о 28 погибших, через несколько часов количество подтвержденных жертв выросло до 62 человек, затем национальная пожарная служба заявила, что погибли почти все пассажиры и члены экипажа. При этом официально говорится о 120 погибших.

Двое выживших — это пассажир и один из членов экипажа. Reuters сообщает, что оба они находились в хвостовой части самолета. Об их состоянии данных пока нет, сейчас они находятся в больнице.

Большая часть пассажиров, 173 человека, — граждане Южной Кореи, еще двое — граждане Таиланда.

Причина произошедшего пока неизвестна. По предварительным данным, самолет мог потерять управление из-за столкновения с птицами. По данным Yonhap, по этой причине отказала система управления шасси. Вторая версия, которую выдвигают власти страны — погодные условия.

За всю историю компании Jeju Air, осуществляющей полеты с 2006 года, это первый инцидент, который привел к жертвам. В 2007 году самолет компании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кимхэ (Пусан). Тогда шесть пассажиров получили легкие травмы.

BBC
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