Видео В Южной Корее разбился пассажирский самолет. На борту был 181 человек, почти все погибли

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, самолет компании Jeju Air летел из Бангкока. При посадке в аэропорту Муан, расположенном в 288 км от Сеула на юго-западе страны, он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8 — Alex Macheras (@AlexInAir) December 29, 2024

Корейское телевидение показало кадры, на которых виден сильный пожар, возникший сразу после столкновения. Объятый пламенем самолет развалился на две части.

Пожарные начали спасательную операцию сразу после инцидента. Сначала сообщалось о 28 погибших, через несколько часов количество подтвержденных жертв выросло до 62 человек, затем национальная пожарная служба заявила, что погибли почти все пассажиры и члены экипажа. При этом официально говорится о 120 погибших.

Двое выживших — это пассажир и один из членов экипажа. Reuters сообщает, что оба они находились в хвостовой части самолета. Об их состоянии данных пока нет, сейчас они находятся в больнице.

Большая часть пассажиров, 173 человека, — граждане Южной Кореи, еще двое — граждане Таиланда.

Причина произошедшего пока неизвестна. По предварительным данным, самолет мог потерять управление из-за столкновения с птицами. По данным Yonhap, по этой причине отказала система управления шасси. Вторая версия, которую выдвигают власти страны — погодные условия.

За всю историю компании Jeju Air, осуществляющей полеты с 2006 года, это первый инцидент, который привел к жертвам. В 2007 году самолет компании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кимхэ (Пусан). Тогда шесть пассажиров получили легкие травмы.