Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей Pratt & Whitney.

"Pratt & Whitney проинформировала airBaltic об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, что означает, что некоторые самолеты Airbus A220-300 авиакомпании не смогут использоваться", - заявили в авиакомпании, добавив, что будут вынуждены приостановить полеты на 19 маршрутах и сократить частоту на 21 маршруте.

Авиакомпания объясняет, что, как и многие другие авиакомпании по всему миру, airBaltic сталкивается с внешними факторами, не зависящими от нее, включая проблемы с глобальной цепочкой поставок и ограничения в обслуживании двигателей.

Пассажирам, у которых были отменены рейсы, рекомендуется проверить свои бронирования в разделе "Мое бронирование" на сайте airBaltic.com.

Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и предлагает пострадавшим пассажирам возможность перебронировать свои рейсы или при необходимости получить полное возмещение. Если билеты были приобретены через сторонний интернет-портал, связаться следует с соответствующим продавцом билетов.

За дополнительной помощью пассажиры могут обратиться в информационный центр airBaltic.

Как заявили в аэропорту "Рига", отмена большого количества рейсов airBaltic в первую очередь повлияет на наземное обслуживание и количество рейсов в аэропорту "Рига", что снизит запланированные в бюджете поступления. В настоящее время аэропорт получил новое расписание рейсов airBaltic и просчитывает влияние изменений.

В аэропорту не смогли уточнить, сколько рейсов и по каким маршрутам airBaltic отменит непосредственно из аэропорта "Рига".

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