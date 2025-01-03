Увеличилось количество нарушений сигнала GPS у самолетов, но пассажирам не стоит волноваться

Рейс Ryanair, ​​вылетел из Риги в Вену вечером 30 декабря. На сайте Flight Radar видно, что самолет идет в Вену через Литву, пересекает Сувалкский коридор, залетает в Польшу, пролетает над Чехией, а затем начинает делать несколько кругов над Веной, поскольку не может приземлиться в австрийской столице.

"Они попробовали сесть в первый раз, во второй раз, потом стюардессы начали закатывать глаза, и они попробовали в третий раз. И тут же объявили, что мы приземлимся в Брно, потому что не могли приземлиться в Вене. Погода была просто ужасная", - рассказал Янис, пассажир рейса.

Зарубежные СМИ распространили информацию, что попытки приземления в австрийской столице оказались неудачными из-за неполадок в системе GPS-навигации.

Утверждается, что система глобального позиционирования была нарушена, когда самолет находился над Польшей, и ее не смогли восстановить до Вены.

Такой сценарий ставится под сомнение нашими авиационными экспертами. Проблемы с посадкой, скорее всего, возникли из-за плохой погоды.