В понедельник вечером самолету авиакомпании Ryanair, выполнявшему рейс Рига - Вена, пришлось приземлиться в Брно, в Чехии, из-за неудачных двух попыток посадки в столице Австрии из-за нарушения навигационной системы GPS, сообщает австрийская газета Die Presse.
Из-за нарушения GPS рейс Ryanair Рига - Вена в понедельник был перенаправлен в Чехию
В работа системы GPS была нарушена во время нахождения самолета над Польшей, и до Вены восстановить ее не удалось. После неудачных попыток посадки самолет перенаправили в аэропорт Брно, где была лучшая видимость.
С 2022 года в Северной Европе выросло число случаев нарушения GPS, и официальные лица считают, что это российская диверсия.
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