Национальной авиакомпании Латвии airBaltic требуется новое руководство, заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).
Министр экономики: airBaltic требуется новое руководство
"Чтобы компания успешно работала дальше и справлялась с поставленными стратегическими целями, ей необходимо новое руководство", - сказал министр.
В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики также отметил, что решение об отмене рейсов авиакомпании свидетельствует о недостаточном планировании и управлении рисками.
"Такие действия не только вредят репутации компании, но и негативно влияют на развитие экономики Латвии", - подчеркнул Валайнис.
Он также напомнил, что airBaltic сдает несколько своих самолетов в аренду другой авиакомпании.
Кроме того, министр заявил, что глава airBaltic должен взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.
"На мой взгляд, сама компания очень хорошая, но доверие общества к руководству компании уже давно утрачено", - сказал Валайнис, добавив, что единственный способ вернуть доверие общества - это назначить новое руководство, которое будет работать с поставленными целями и пересматривать их.
Министр также отметил, что оперативное управление авиакомпанией находится в компетенции правления, а решения об аренде самолетов и отмене рейсов являются оперативными решениями.
"Эта ситуация не возникла сама по себе. Это решения, принятые правлением. Это бизнес-план и бизнес-модель правления", - заявил министр.
Он добавил, что в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с министром сообщения Каспаром Бришкенсом ("Прогрессивные").
Ранее сообщалось, что Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в этом летнем сезоне приостановит полеты по 19 маршрутам из-за задержек в обслуживании двигателей, а также отменит в целом 4670 рейсов.
Отмена рейсов связана с незапланированно долгим техническим обслуживанием двигателей, которое проводит производитель двигателей Pratt & Whitney.
"Pratt & Whitney проинформировала airBaltic об ожидаемых задержках поставок в 2025 году, что означает, что некоторые самолеты Airbus A220-300 авиакомпании не смогут использоваться", - заявили в авиакомпании, добавив, что будут вынуждены приостановить полеты на 19 маршрутах и сократить частоту на 21 маршруте.
Авиакомпания объясняет, что, как и многие другие авиакомпании по всему миру, airBaltic сталкивается с внешними факторами, не зависящими от нее, включая проблемы с глобальной цепочкой поставок и ограничения в обслуживании двигателей.
Пассажирам, у которых были отменены рейсы, рекомендуется проверить свои бронирования в разделе "Мое бронирование" на сайте airBaltic.com.
Авиакомпания приносит извинения за причиненные неудобства и предлагает пострадавшим пассажирам возможность перебронировать свои рейсы или при необходимости получить полное возмещение. Если билеты были приобретены через сторонний интернет-портал, связаться следует с соответствующим продавцом билетов.
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