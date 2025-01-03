Энергетическую безопасность Латвии не затронуло решение Украины приостановить транзит российского газа, сообщили агентству LETA в Министерстве климата и энергетики.
В министрестве подчеркивают, что Латвия, как Литва и Эстония, значительную часть необходимого для потребления природного газа получает из Инчукалнского подземного хранилища природного газа, а также из СПГ-терминалов.
Влияние на цены на природный газ - минимальное: цены варьируются от 48 до 51 евро за мегаватт-час, отметили представители МКЭ.
Согласно информации Европейской комиссии, прерванный Украиной транзит природного газа в страны Евросоюза не оказал значительного влияния на энергоснабжение ни стран Евросоюза, ни Украины.
Кроме того, в Еврокомиссии подчеркивают, что имеются достаточные мощности, чтобы в случае необходимости обеспечить дополнительные объемы в направлении с запада на восток, добавили в министерстве.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что 1 января Украина приостановила транзит российского газа.
Ранее сообщалось, что Украина 1 января приостановила транзит российского газа, как сообщило Министерство энергетики Украины.
В министерстве заявили, что это решение принято в интересах национальной безопасности, а международные партнеры были заранее уведомлены.
31 декабря истек пятилетний контракт, подписанный украинской компанией "Нафтогаз" и российской компанией "Газпром", о транзите российского газа через Европу, и контракт продлен не был.
Российский газ поставлялся в Европу через газопроводы, проходящие через Украину, с 1991 года. После повторного вторжения России в Украину в 2022 году Киев решил, что контракт на транзит газа продлевать не будет. Российская энергетическая компания "Газпром" сообщила, что экспорт газа в Европу через Украину прекращен с 8:00 утра (7:00 по латвийскому времени).
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставлять транзит в европейские страны только для газа, не имеющего российского происхождения.
Ранее Зеленский указал, что Украина дала Европейскому Союзу (ЕС) год на подготовку. Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что газовая система Европы является гибкой и достаточно мощной, чтобы справиться с прекращением транзита через Украину.
"Комиссия более года работала над тем, чтобы подготовиться к сценарию без транзита российского газа через Украину", - заявили ЕК агентству AFP.
Россия все еще может поставлять газ в Венгрию, а также в Турцию и Сербию через газопровод "Турецкий поток" по Черному морю. Поэтому решение Украины, скорее всего, мало повлияет на Венгрию.
Решение Украины о прекращении транзита российского газа сильнее всего затронет Словакию, однако ЕК отметила, что благодаря тщательному планированию и альтернативным поставкам влияние этого решения на ЕС в целом будет ограниченным.
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