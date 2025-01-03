Российский газ поставлялся в Европу через газопроводы, проходящие через Украину, с 1991 года. После повторного вторжения России в Украину в 2022 году Киев решил, что контракт на транзит газа продлевать не будет. Российская энергетическая компания "Газпром" сообщила, что экспорт газа в Европу через Украину прекращен с 8:00 утра (7:00 по латвийскому времени).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставлять транзит в европейские страны только для газа, не имеющего российского происхождения.

Ранее Зеленский указал, что Украина дала Европейскому Союзу (ЕС) год на подготовку. Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что газовая система Европы является гибкой и достаточно мощной, чтобы справиться с прекращением транзита через Украину.

"Комиссия более года работала над тем, чтобы подготовиться к сценарию без транзита российского газа через Украину", - заявили ЕК агентству AFP.

Россия все еще может поставлять газ в Венгрию, а также в Турцию и Сербию через газопровод "Турецкий поток" по Черному морю. Поэтому решение Украины, скорее всего, мало повлияет на Венгрию.

Решение Украины о прекращении транзита российского газа сильнее всего затронет Словакию, однако ЕК отметила, что благодаря тщательному планированию и альтернативным поставкам влияние этого решения на ЕС в целом будет ограниченным.

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