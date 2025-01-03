Технические проблемы в работе интернет-банка и мобильного приложения SEB banka устранены

Уже сообщалось, что банк опубликовал информацию о технических проблемах в 18:00. В 21:00 представители банка объявили, что проблемы устранены.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь банка Елена Новака, в настоящее время все услуги банка доступны в обычном режиме - сайт SEB banka, интернет-банк и мобильное приложение работают, можно осуществлять переводы и пользоваться платежными картами.

Новака признала, что в пятницу после 17:20 у банка возникли технические проблемы, из-за которых нарушилась работа сайта SEB banka, интернет-банка и мобильного приложения, использование карт в некоторых отделениях, и в какой-то момент невозможно было позвонить в Центр обслуживания клиентов.

Банк приносит извинения своим клиентам за сложившуюся ситуацию и причиненные неудобства.

По данным Банка Латвии, на конец 2023 года SEB banka был вторым крупнейшим банком в Латвии по размеру активов.

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