Самоуправление Елгавского края во второй раз попытается продать с молотка находящийся в аварийном состоянии господский дом Бервирцавской усадьбы, а если попытка вновь окажется неудачной, возможно, организуют третий аукцион, сообщает в пятницу, 3 января, программа Латвийского телевидения Dienas ziņas.
Стоимость одного из старейших деревянных зданий в Балтии могут снизить на 60%
Как сообщает программа, местные жители не хотят сохранять усадьбу, потому что она оказывает плохое влияние на окружающую среду, в то время как историки призывают не разрушать здание, потому что это одна из старейших деревянных построек в Балтии.
LTV напоминает, что первый аукцион был организован в 2024 году. Начальная цена лота составляла 14 тысяч евро. Однако желающих купить здание не нашлось. В этом году планируется провести второй аукцион со сниженной стартовой ценой в 11,2 тысячи евро. Муниципалитет допускает, что может быть организован и третий аукцион, причем тогда стоимость недвижимости снизят на 60%.
Дата проведения аукциона пока неизвестна.
"Интересующиеся были, но, учитывая состояние здания, не могу сказать, что интерес очень велик", - сказала программе руководитель Управления имуществом Елгавского края Вайва Лаймите.
Президент Латвийской ассоциации замков и усадеб Роберт Гринбергс также подчеркнул историческую значимость усадьбы: "В здании сохранились исторические деревянные балки конца XVII века, поэтому его можно считать одним из старейших примеров деревянного зодчества в Балтии".
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