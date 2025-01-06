Она добавила, что история успеха "сказочного маленького котика-Золушки" началась на Каннском кинофестивале прошлого года. Риетума подчеркнула, что это был краеугольный камень, с которого началась международная известность фильма. Именно там право на распространение "Потока" в США приобрела компания Sideshow/Janus Films, сделавшая многое для его продвижения в США.

На вопрос, могут ли анимационные фильмы стать основным предложением Латвии на международном рынке, стремясь меньше конкурировать с художественными и документальными фильмами, глава NKC ответила, что традиционно сила или слабость национального кинематографа напрямую измеряется качеством художественных фильмов, поскольку на важных мировых кинофестивалях приоритет отдается именно им, а анимационные там появляются относительно редко.

"С точки зрения развития здорового кинематографа нельзя недооценивать потенциал художественного и документального кино, но фильмы такого формата имеют гораздо большую конкуренцию в мире и должны преодолевать гораздо больше барьеров, включая и языковой. В этом смысле анимация была и будет одним из самых конвертируемых форматов, особенно такой анимационный фильм, как "Поток", в котором нет речи, а только звуки, издаваемые животными", - говорит эксперт.

Риетума отметил, что в настоящее время при поддержке NKC идет работа над четырьмя полнометражными анимационными фильмами, авторами которых являются Баумане, Эдмунд Янсонс, Бурковска-Якобсен и Карлис Витолс. Эти фильмы доберутся до зрителя в ближайшие два-три года.