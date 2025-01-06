Успех латвийского мультфильма "Поток", получившего "Золотой глобус", может повысить мировой интерес к латвийскому кинематографу, заявила руководитель Национального киноцентра (NKC) Дита Риетума.
Успех "Потока" может повысить мировой интерес к латвийскому кино, считает эксперт
Риетума подчеркнула, что мультфильм "Поток" появился не на пустом месте, ведь у латвийской анимации сильные традиции. По словам главы NKC, это направление было менее заметно из-за скромного финансирования, однако в последнее время о латвийских мультипликаторах говорят и на международном уровне.
Она упомянула, что первый фильм Зилбалодиса Away в 2019 году получил главный приз на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в программе Contrechamp. А в 2020 году здесь же был также награжден полнометражный анимационный фильм режиссера Илзе Бурковской-Якобсен "Моя любимая война". Риетума подчеркнула, что и работа классика анимационных фильмов Сигне Баумане "Мой брачный проект" в прошлом году приблизилась к номинации на премию "Оскар".
"Есть также студии Atom Art и Rija. Среда была очень талантливой как минимум на протяжении десяти лет, и Зилбалодис тоже вышел из этой среды, хотя, конечно, обладает абсолютно уникальным талантом. Хотелось бы упомянуть и мощный талант, а также полученное в США образование продюсера фильма Матиса Кажи, что позволило сделать "Поток" чрезвычайно успешным ", - отметила глава NKC.
Она добавила, что история успеха "сказочного маленького котика-Золушки" началась на Каннском кинофестивале прошлого года. Риетума подчеркнула, что это был краеугольный камень, с которого началась международная известность фильма. Именно там право на распространение "Потока" в США приобрела компания Sideshow/Janus Films, сделавшая многое для его продвижения в США.
На вопрос, могут ли анимационные фильмы стать основным предложением Латвии на международном рынке, стремясь меньше конкурировать с художественными и документальными фильмами, глава NKC ответила, что традиционно сила или слабость национального кинематографа напрямую измеряется качеством художественных фильмов, поскольку на важных мировых кинофестивалях приоритет отдается именно им, а анимационные там появляются относительно редко.
"С точки зрения развития здорового кинематографа нельзя недооценивать потенциал художественного и документального кино, но фильмы такого формата имеют гораздо большую конкуренцию в мире и должны преодолевать гораздо больше барьеров, включая и языковой. В этом смысле анимация была и будет одним из самых конвертируемых форматов, особенно такой анимационный фильм, как "Поток", в котором нет речи, а только звуки, издаваемые животными", - говорит эксперт.
Риетума отметил, что в настоящее время при поддержке NKC идет работа над четырьмя полнометражными анимационными фильмами, авторами которых являются Баумане, Эдмунд Янсонс, Бурковска-Якобсен и Карлис Витолс. Эти фильмы доберутся до зрителя в ближайшие два-три года.
"Такое большое, широкое и разнообразное предложение анимации действительно уникально не только для Европы, но и для мира, и мы можем этим по-настоящему гордиться. Я также хотела бы упомянуть режиссера Розе Стиебру, которая создала два абсолютно уникальных полнометражных анимационных фильма за последние шесть лет. Так что, думаю, мы нашли то уникальное предложение, благодаря которому можем быть интересны миру", - считает Риетума.
Говоря о пользе, которую успех анимационного фильма "Поток" может принести латвийской киноиндустрии, глава NKC упомянул "эффект Ларса фон Триера". Когда в середине девяностых годов прошлого века датский кинорежиссер стал всемирно известным, датским кино вдруг заинтересовался весь мир, и не только фон Триером, но и его коллегами.
"Маленькой стране нужен такой локомотив, узнаваемый бренд, который помогает как самому локомотиву, так и его коллегам - вагонам, которые по сути тоже являются маленькими локомотивами. Нужен один прорыв. Он случился. От нас, а также от политиков, которые решают вопросы, связанные с финансированием, зависит, сможем ли мы его использовать или это событие так и останется кратковременной эйфорией", - подытожила эксперт.
Отметим, что "Золотой глобус" нередко называют предвестником награды Американской киноакадемии "Оскар". На "Золотой глобус" претендовали еще пять фильмов - "Головоломка 2" (Inside Out 2), "Моана 2", "Мемуары улитки" (Memoir of a Snail), "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и "Дикий робот" (The Wild Robot). А за "Оскар" латвийский мультфильм будет бороться еще с 14 конкурентами.
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