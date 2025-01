Отметим, что "Золотой глобус" нередко называют предвестником награды Американской киноакадемии "Оскар". На "Золотой глобус" претендовали еще пять фильмов - "Головоломка 2" (Inside Out 2), "Моана 2", "Мемуары улитки" (Memoir of a Snail), "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и "Дикий робот" (The Wild Robot). А за "Оскар" латвийский мультфильм будет бороться еще с 14 конкурентами.