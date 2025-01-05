В ночь на понедельник, 6 января, будут объявлены победители престижной премии "Золотой глобус" (Golden Globe Awards). Впервые в истории в конкурсе примет участие и латвийский фильм.
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"Золотой глобус" vs "Оскар": как часто совпадают победители и что ждет латвийский "Поток"?
На премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" номинирован "Поток" Гинта Зилбаложиса. Как подчеркнула представитель Национального киноцентра Кристине Матиса, это первый случай, когда латвийский фильм получил номинацию на "Золотой глобус".