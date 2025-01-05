На премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" номинирован "Поток" Гинта Зилбаложиса. Как подчеркнула представитель Национального киноцентра Кристине Матиса, это первый случай, когда латвийский фильм получил номинацию на "Золотой глобус".