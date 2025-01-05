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"Золотой глобус" vs "Оскар": как часто совпадают победители и что ждет латвийский "Поток"?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Коллаж
Коллаж Фото: Publicitātes, Scanpix

В ночь на понедельник, 6 января, будут объявлены победители престижной премии "Золотой глобус" (Golden Globe Awards). Впервые в истории в конкурсе примет участие и латвийский фильм.

На премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" номинирован "Поток" Гинта Зилбаложиса. Как подчеркнула представитель Национального киноцентра Кристине Матиса, это первый случай, когда латвийский фильм получил номинацию на "Золотой глобус".

"Золотой глобус" нередко называют предвестником награды Американской киноакадемии "Оскар". Как часто совпадают победители этих двух премий? Мы собрали цифры и факты.

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