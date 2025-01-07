Новая информация о последних днях Тиммы. В деле задействован частный детектив

Пугачев вечером 6 января опубликовал в Instagram видео, в котором сообщил: "Наш частный детектив в Москве активно работает и проверяет, кому звонил Янис, к кому приходил, где платил за последние два месяца. Наш частный детектив делает все это".

Пугачев продолжает: "Что касается последней информации, то все происходит не так быстро, чтобы я мог вам сразу об этом рассказать. Например, владелец гостиницы утверждает, что [Тимма] жил там месяц или два. Я не верю ни одному слову на телевидении или в СМИ, потому что информация часто искажается. Мне не нравится хозяин этого отеля, у меня есть свои сомнения. Он утверждает, что [Тимма] жил там месяц или два, но я знаю 100%, что Янис весь ноябрь жил в башне Moscow City.