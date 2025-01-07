Чтобы выяснить загадочные обстоятельства смерти Яниса Тиммы, его друг, американский бизнесмен Марк Пугачев нанял частного детектива. Он написал в соцсетях, что ему удалось узнать.
Новая информация о последних днях Тиммы. В деле задействован частный детектив
Пугачев вечером 6 января опубликовал в Instagram видео, в котором сообщил: "Наш частный детектив в Москве активно работает и проверяет, кому звонил Янис, к кому приходил, где платил за последние два месяца. Наш частный детектив делает все это".
Он также указал, что ждет соглашения с юристом Катей Гордон, которое он подпишет с отцом Тиммы.
Видео: Янис Тимма ночью перед смертью
Пугачев продолжает: "Что касается последней информации, то все происходит не так быстро, чтобы я мог вам сразу об этом рассказать. Например, владелец гостиницы утверждает, что [Тимма] жил там месяц или два. Я не верю ни одному слову на телевидении или в СМИ, потому что информация часто искажается. Мне не нравится хозяин этого отеля, у меня есть свои сомнения. Он утверждает, что [Тимма] жил там месяц или два, но я знаю 100%, что Янис весь ноябрь жил в башне Moscow City.
Есть доказательства, что в этой квартире у него были гости, с которыми он курил кальян и вместе отдыхал. Эту информацию подтвердила и мать Яниса, которая рассказала, что он звонил ей в FaceTime и сообщил, что квартиру ему предоставила баскетбольная команда Alikson Team. Однако там что-то произошло... Нам предстоит это выяснить".
Как известно, бывшая жена Тиммы Анна Седокова является амбассадором этой баскетбольной команды.
Пугачев осознает, что расследование этого дела может быть затруднено, поскольку "в нем участвуют серьезные люди и покровители". "Мы не стоим на месте. Мы сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости", - заверил он.
Друг Тиммы также рассказал, что ему поступали угрозы - как в текстовых сообщениях, так и по телефону. "Посмотрим, что будет. У меня нет ни к кому ненависти, просто я единственный, кто не молчит. Мы хотим справедливости, и хотя я не знаю, добьемся ли мы ее, но мы попытаемся".
Напомним, что Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело и назначила экспертизу в связи со смертью бывшего баскетболиста сборной Латвии Яниса Тиммы.
На основании заявления, поступившего в полицию, возбужден уголовный процесс. Дальнейших комментариев в полиции не дают, чтобы не влиять на ход процесса.
Друг Тиммы Марк Пугачев, проживающий в США, много рассказывает в социальных сетях о возможной ответственности за произошедшее бывшей жены Тиммы, поп-исполнительницы Анны Седоковой.
Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года в Москве. По данным СМИ, тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. "Медуза" сообщает, что агентства "ТАСС" и "РИА Новости" подтвердили факт самоубийства Тиммы.
Останки спортсмена были доставлены в Латвию, где 27 декабря состоялось прощание с погибшим баскетболистом.
Янис Тимма провел 68 матчей за сборную Латвии.
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