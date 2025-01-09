На заседании Сейма "сорван" кворум: проект закона по ограничению изменений климата не был принят

В результате многократного голосования за законопроект проголосовали 48 депутатов, один воздержался. Из-за отсутствия кворума спикер Сейма Дайга Миериня закрыла заседание парламента.

Так как с трибуны парламента неоднократно звучали скептические замечания по вопросам климата, перед голосованием в ходе дебатов председатель подкомиссии Сейма по экологии, климату и энергетике, депутат Яна Симановска ("Прогрессивные") подчеркнула, что закон о климате необходим, сославшись на исследование, согласно которому 54% респондентов в Латвии считают изменение климата очень серьезной проблемой, а 32% думают, что это достаточно серьезная проблема.

Оппозиционный депутат Линда Матисоне ("Объединенный список) отметила, что неизвестно, во сколько государству обойдется достижение целей климатического нейтралитета, а депутат от партии "Латвия на первом месте" Кристап Криштопанс высказал мнение, что от закона не будет никакой пользы: "Мы лишь в очередной раз возьмем на себя обязательства, которые не в интересах нашего населения".

Парламентарий Янис Домбрава (Национальное объединение) считает, что рассмотрение закона о климате нужно отложить на несколько лет.