Сколько Латвии нужно тратить на оборону? Ринкевич назвал цифры

"Не все, что нам необходимо приобрести, доступно в ближайшее время", - сказал Ринкевичс.

Президент выразил решимость продолжать работу над этими вопросами с правительством и Советом национальной безопасности. Он также отметил, что в июне ожидается саммит НАТО, на котором будет обсуждаться общая политика расходов НАТО.

Отвечая на вопрос, связан ли призыв увеличить инвестиции в оборону с заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа, президент Латвии отметил, что говорил об этом и раньше, а доклад Национальных вооружённых сил (НВС) заслушал еще в ноябре.

"Я все же оцениваю это в контексте нашей собственной безопасности и обороны, хотя, безусловно, важна и позиция наших союзников, в частности США", - заявил Ринкевич.

Премьер-министр Эвика Силиня указала, что правительство уже предусмотрело дополнительные расходы на безопасность, и этот процент растет с каждым годом.

"Очевидно, что 4% от ВВП - это показатель, к которому можно стремиться, но самое главное - оценивать наши потребности", - отметила Силиня, добавив, что будет сделано все необходимое для укрепления безопасности Латвии.

Силиня подчеркнула, что важнее конкретного процента от ВВП то, что "мы защищаем свою страну и делаем все необходимое". Она отметила, что по сравнению с другими странами НАТО Латвия тратит на оборону более 3% от ВВП.

Она добавила, что важно приобретать то, что действительно нужно.

"Предложение в сфере обороны в мире сейчас довольно ограничено, поэтому мы в определенной мере заинтересованы в развитии нашей собственной оборонной промышленности", - сказала Силиня,

добавив, что в этой области наблюдается прогресс, однако "полный спектр [обороны] невозможен ни в Латвии, ни в странах Балтии, ни, возможно, даже в Северном регионе".

Силиня подчеркнула важность сотрудничества между странами-членами НАТО в вопросах обороноспособности и потребностей.

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