В ближайшие годы Латвии придется увеличивать расходы на оборону до примерно 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), заявил в среду, 8 января, президент Эдгар Ринкевич на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней.
Сколько Латвии нужно тратить на оборону? Ринкевич назвал цифры
Президент выразил удовлетворение тем, что в этом году выросла заработная плата работников системы внутренних дел. Также он отметил положительные изменения в строительстве инфраструктуры на восточной границе и военных объектов, а также в укреплении обороноспособности страны. Однако Ринкевич подчеркнул, что "еще многое предстоит сделать".
Он рассказал, что недавно ознакомился с докладом Национальных вооруженных сил (НВС).
"Абсолютно ясно, что, даже если нам кажется, что [вложения в оборону] на уровне 3,5% от ВВП - это много, этого недостаточно для развития наших возможностей в рамках НАТО. Нам нужно стремиться к тому, чтобы этот бюджет увеличивался, чтобы росли расходы на оборону", - заявил президент.
"Фактически речь идет о плюс-минус 4% от ВВП, о чем нам необходимо говорить - возможно, не в этом или следующем году, но в перспективе последующих лет", - добавил Ринкевич, отметив, что "работы предстоит еще очень много".
Президент также подчеркнул, что инвестиции в оборону - это не только вопрос денег. Он отметил, что с премьер-министром они согласны в том, что средства можно выделить, но у Латвии "достаточно серьезная проблема" с оборонной промышленностью.
"Не все, что нам необходимо приобрести, доступно в ближайшее время", - сказал Ринкевичс.
Президент выразил решимость продолжать работу над этими вопросами с правительством и Советом национальной безопасности. Он также отметил, что в июне ожидается саммит НАТО, на котором будет обсуждаться общая политика расходов НАТО.
Отвечая на вопрос, связан ли призыв увеличить инвестиции в оборону с заявлениями новоизбранного президента США Дональда Трампа, президент Латвии отметил, что говорил об этом и раньше, а доклад Национальных вооружённых сил (НВС) заслушал еще в ноябре.
"Я все же оцениваю это в контексте нашей собственной безопасности и обороны, хотя, безусловно, важна и позиция наших союзников, в частности США", - заявил Ринкевич.
Премьер-министр Эвика Силиня указала, что правительство уже предусмотрело дополнительные расходы на безопасность, и этот процент растет с каждым годом.
"Очевидно, что 4% от ВВП - это показатель, к которому можно стремиться, но самое главное - оценивать наши потребности", - отметила Силиня, добавив, что будет сделано все необходимое для укрепления безопасности Латвии.
Силиня подчеркнула, что важнее конкретного процента от ВВП то, что "мы защищаем свою страну и делаем все необходимое". Она отметила, что по сравнению с другими странами НАТО Латвия тратит на оборону более 3% от ВВП.
Она добавила, что важно приобретать то, что действительно нужно.
"Предложение в сфере обороны в мире сейчас довольно ограничено, поэтому мы в определенной мере заинтересованы в развитии нашей собственной оборонной промышленности", - сказала Силиня,
добавив, что в этой области наблюдается прогресс, однако "полный спектр [обороны] невозможен ни в Латвии, ни в странах Балтии, ни, возможно, даже в Северном регионе".
Силиня подчеркнула важность сотрудничества между странами-членами НАТО в вопросах обороноспособности и потребностей.
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