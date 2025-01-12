Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, уже заявил, что пленные северокорейцы допрашиваются.

"Это было нелегко. Обычно россияне и военнослужащие КНДР добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранились доказательства участия еще одной страны - КНДР - в войне с Украиной", - заявил Зеленский.

"Разведка Южной Кореи в режиме реального времени сотрудничает со Службой разведки Украины (СБУ) и осведомлена о ситуации на поле боя, включая захват северокорейских солдат, и подтвердила, что Вооруженные силы Украины захватили двух солдат КНДР", - сказано в заявлении разведки Сеула.

Северная Корея отправила в Россию более 10 000 солдат, тем самым оказав поддержку России в войне против Украины.

Один из пленных северокорейских солдат заявил на допросе, что после прибытия в Россию в ноябре он проходил подготовку у российских военных, заявила разведка Южной Кореи.

"Сначала он думал, что его направляют на учения, но по прибытии в Россию понял, что его направили на выполнение боевого задания", - сообщили в разведке.

По словам солдата, северокорейские войска понесли "значительные потери" в ходе боевых действий.

В заявлении говорится, что разведывательное управление Южной Кореи продолжит сотрудничать с СБУ для обмена информацией о северокорейских солдатах в Украине.

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