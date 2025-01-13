Офисное здание в парке Кронвалда продано почти за 4,5 миллиона евро

Стартовая цена на аукционе составляла 4,479 млн евро, а шаг аукциона - 5000 евро.

Покупатель здания должен внести плату за покупку в течение двух недель со дня аукциона.

Общая площадь офисного здания на бульваре Калпака, 12, составляет 3461,6 кв. м.

Решение о продаже здания было принято Рижским свободным портом в связи с геополитической ситуацией, санкциями и переменами в транзитной отрасли, которые в среднесрочной перспективе окажут негативное влияние на грузооборот порта, так как ожидается дальнейшее снижение объемов грузов.

В связи с этим управление Рижского свободного порта пересмотрело принадлежащие ему активы, оценивая их влияние на основную деятельность порта и возможность их продажи, чтобы сократить административные расходы.

В 2023 году грузооборот Рижского порта составил 18,794 млн тонн, что на 20,1% меньше, чем в 2022 году.

Рижский порт является крупнейшим в Латвии по грузообороту.

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