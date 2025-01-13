До 15 января этого года необходимо задекларировать доходы от прироста капитала за прошлый год, сообщили представители Службы государственных доходов (VID) - LETA.
До середины января нужно задекларировать прошлогодние доходы от прироста капитала
Декларировать доходы от прироста капитала обязаны те люди, у которых совокупный доход от операций с капитальными активами ни в одном из кварталов 2024 года не превышал 1000 евро, а также те, у кого совокупный доход от операций с капитальными активами в четвертом квартале 2024 года превысил 1000 евро.
Сумму начисленного налога следует внести на единый налоговый счет до 23 января.
Капитальными активами являются акции, доли в капитале, паи, вклады в товариществах и другие финансовые инструменты, указанные в Законе о рынке финансовых инструментов, сертификаты инвестиционных фондов и прочие передаваемые ценные бумаги, подтверждающие участие в инвестиционных фондах или приравненных к ним предприятиях коллективного инвестирования, долговые инструменты (векселя, депозитные сертификаты, краткосрочные долговые инструменты, выпускаемые коммерческими обществами), а также другие денежные инструменты, обращающиеся на денежных рынках, недвижимое имущество (включая право на его приобретение), предприятие в понимании Коммерческого закона, объекты интеллектуальной собственности, инвестиционное золото и другие драгоценные металлы, объекты сделок на валютных или товарных биржах, а также виртуальная валюта.
Прирост капитала определяется как разница между ценой отчуждения капитального актива и суммой его приобретения, включая стоимость вложений в этот актив за время его владения.
VID призывает подавать декларацию о доходе от прироста капитала в электронном виде через Электронную систему декларирования (EDS), выбрав в ней раздел Dokumenti - Izveidot jaunu dokumentu - Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti - Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa.
В EDS создано вспомогательное средство - мастер по заполнению Pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa. Отвечая на вопросы и вводя данные, пользователь может понять, какую информацию нужно указывать в декларации. Однако важно помнить, что этот мастер является лишь вспомогательным инструментом: внесенные и сохраненные в нём данные сами по себе не считаются поданными в VID и не имеют юридически обязательной силы.
С 2025 года для доходов от прироста капитала (отчуждения, в том числе продажи, недвижимости, долей в капитале, виртуальной валюты, объектов интеллектуальной собственности, инвестиционного золота и проч.) установлена ставка в размере 25,5% (прежде действовала ставка 20%).
Отчуждение недвижимого имущества, в том числе его продажа, - один из случаев, когда физическое лицо может быть обязано заплатить подоходный налог в размере 25,5% от полученного дохода. Поэтому прежде чем совершать сделку по отчуждению недвижимости, VID призывает проконсультироваться и узнать, нужно ли в конкретной ситуации платить подоходный налог, как он рассчитывается и в какие сроки его следует уплатить.
VID обращает внимание, что подоходный налог с населения не взимается, если доход возникает от отчуждения, в том числе продажи, такой недвижимости, которая отвечает по крайней мере одному из следующих критериев. Во-первых, если недвижимое имущество с даты, когда оно было зарегистрировано в Земельной книге, находится в собственности более 60 месяцев, и как минимум 12 месяцев подряд в последние 60 месяцев перед заключением договора отчуждения оно являлось декларированным местом жительства. Во-вторых, если недвижимость находится в собственности более 60 месяцев и последние 60 месяцев до дня её отчуждения является единственным имуществом владельца. В-третьих, когда это единственное недвижимое имущество, доходы от продажи которого заново вкладываются в аналогичную недвижимость в течение 12 месяцев до или после сделки отчуждения.
Доход, заново вложенный в аналогичную недвижимость в течение 12 месяцев после отчуждения или же до отчуждения, должен быть не меньше, чем разница между ценой отчуждения и стоимостью приобретения. Если сумма повторных вложений оказывается меньше требуемого размера, то разница, образующаяся путём вычитания из цены отчуждения величины её первоначальной стоимости и вложенного дохода, считается доходом от прироста капитала и облагается налогом.
Важным условием для выполнения нормы о 60 месяцах владения с момента регистрации в Земельной книге (чтобы доходы от продажи недвижимости не облагались подоходным налогом) является своевременная регистрация недвижимости в Земельной книге.
Если сделка по продаже недвижимости соответствует одному из перечисленных критериев и налог с нее не взимается, то декларацию о доходе от прироста капитала можно не подавать. Но если такой доход превышает 10 000 евро, он подлежит отражению в годовой декларации о доходах в качестве необлагаемого дохода.
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