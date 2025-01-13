До середины января нужно задекларировать прошлогодние доходы от прироста капитала

VID призывает подавать декларацию о доходе от прироста капитала в электронном виде через Электронную систему декларирования (EDS), выбрав в ней раздел Dokumenti - Izveidot jaunu dokumentu - Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti - Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa.

В EDS создано вспомогательное средство - мастер по заполнению Pārskata perioda deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa. Отвечая на вопросы и вводя данные, пользователь может понять, какую информацию нужно указывать в декларации. Однако важно помнить, что этот мастер является лишь вспомогательным инструментом: внесенные и сохраненные в нём данные сами по себе не считаются поданными в VID и не имеют юридически обязательной силы.

С 2025 года для доходов от прироста капитала (отчуждения, в том числе продажи, недвижимости, долей в капитале, виртуальной валюты, объектов интеллектуальной собственности, инвестиционного золота и проч.) установлена ставка в размере 25,5% (прежде действовала ставка 20%).

Отчуждение недвижимого имущества, в том числе его продажа, - один из случаев, когда физическое лицо может быть обязано заплатить подоходный налог в размере 25,5% от полученного дохода. Поэтому прежде чем совершать сделку по отчуждению недвижимости, VID призывает проконсультироваться и узнать, нужно ли в конкретной ситуации платить подоходный налог, как он рассчитывается и в какие сроки его следует уплатить.