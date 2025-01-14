ВИДЕО Любопытный кабан напугал жителей Иманты

Видео с прогулкой лесного зверя появились в социальных сетях Instagram, TikTok и Facebook.

На нескольких видео, которые были сняты очевидцами, видно, как по парку Анниньмуйжас в Иманте бегает дикий кабан. Он не ведёт себя агрессивно, но совершенно не боится людей. На одном из видео можно даже заметить, как животное следует за человеком, не проявляя враждебности.

В последние годы всё чаще можно наблюдать, как дикие животные оказываются на территориях, заселённых людьми. Ряд экологов подчеркивает, что это явление связано с изменением климата и вмешательством человека в природу.

В любом случае специалисты призывают людей быть осторожными и держаться на расстоянии от таких животных, даже если на первый взгляд они не представляют угрозы - в любой момент животное может стать агрессивными, если почувствует себя не в безопасности. Также эксперты советуют избегать прямого контакта и не кормить диких животных, чтобы не провоцировать их и не приучать к населённым пунктам.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!