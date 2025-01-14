От военных баз до создания рабочих мест и кредитов: план по укреплению восточной границы стоимостью 640 млн евро

В настоящее время выделены средства на строительство семи центров - в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе, Ливаны, Виляны, Алуксне, Прейли.

В рамках реализации плана по борьбе с мобильностью на восточной границе Латвии предполагается создать парки антимобильных материалов в 25 местах и обеспечить более 100 рабочих мест для местного населения.

План предусматривает функционирование шести военных баз - в Даугавпилсе, Резекне, Лузнаве, Прейли, Межа Мацкевичи, Алуксне - и размещение 550 солдат Службы национальной обороны в Латгальском регионе.

В зоне восточного приграничья планируется производство продукции двойного назначения, что укрепляет готовность региона к кризисам и потенциал сдерживания, а также дает возможности для бизнеса.

Будут реализованы меры по укреплению информационного пространства, антикризисного управления и сектора неправительственных организаций (НПО).

Планируется продвигать укрепление восточной границы как вопрос безопасности для всего Европейского союза (ЕС) и привлекать финансирование специально для восточных приграничных стран ЕС и регионов, граничащих с Россией и Беларусью, в рамках многолетнего бюджета ЕС после 2027 года.

В области экономического развития планируется реализовать меры по поддержке экономического развития региона.

Планируется создать 1 800 новых рабочих мест, инвестировать в создание индустриального парка в Даугавпилсе, а также развитие инфраструктуры и территорий поддержки бизнеса в других приграничных самоуправлениях, привлекая 56,9 млн евро частных инвестиций.

Будет продолжена поддержка Латгальской и Резекненской специальных экономических зон и расширение их границ за счет Алуксненского края.