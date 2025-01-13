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На границе с Беларусью впервые в этом году задержаны нелегалы

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Пограничники на латвийско-белорусской границе
Пограничники на латвийско-белорусской границе Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье 15 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Это первый случай в этом году, когда на латвийско-белорусской границе были задержаны нелегальные мигранты.

В воскресенье также было отказано во въезде в Латвию двум гражданам Молдовы, поскольку иностранцы не смогли обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания, а также двум гражданам России по соображениям безопасности. Они были возвращены в свои страны.

Как сообщалось, в декабре прошлого года правительство продлило режим усиленного контроля на белорусской границе до 30 июня 2025 года.

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