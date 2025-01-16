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Скончался выдающийся режиссер Дэвид Линч

Обновлено 16 января 2025, 21:02
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Дэвид Линч
Дэвид Линч Фото: Roald, Berit

В возрасте 78 лет скончался выдающийся американский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, художник и композитор Дэвид Кит Линч, сообщают зарубежные СМИ. Информацию о его смерти подтвердила и семья режиссера.

Как сообщает "Медуза", в августе прошлого года Линч рассказывал, что у него диагностировали эмфизему легких и он перестал выходить из дома.

Дэвид Линч был четырежды номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильмы "Человек-слон", "Синий бархат", "Малхолланд Драйв", он также был одним из авторов сценария фильма "Человек-слон".

Массовому зрителю Линч известен как создатель вышедшего в начале 1990-х годов сериала "Твин Пикс", оказавшего огромное влияние на дальнейшее развитие индустрии сериалов.

Линч - лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и почетного "Золотого льва" Венецианского фестиваля, а также "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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