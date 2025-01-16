Скончался выдающийся режиссер Дэвид Линч

Director-writer David Lynch, who radicalized American film with with a dark, surrealistic artistic vision in films like “Blue Velvet” and “Mulholland Drive” and network television with “Twin Peaks,” has died. He was 78. https://t.co/T2GOao28ux pic.twitter.com/MZpJTZtX2v — Variety (@Variety) January 16, 2025

Как сообщает "Медуза", в августе прошлого года Линч рассказывал, что у него диагностировали эмфизему легких и он перестал выходить из дома.

Дэвид Линч был четырежды номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за фильмы "Человек-слон", "Синий бархат", "Малхолланд Драйв", он также был одним из авторов сценария фильма "Человек-слон".

Массовому зрителю Линч известен как создатель вышедшего в начале 1990-х годов сериала "Твин Пикс", оказавшего огромное влияние на дальнейшее развитие индустрии сериалов.

Линч - лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и почетного "Золотого льва" Венецианского фестиваля, а также "Оскара" за выдающиеся заслуги в кинематографе.

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