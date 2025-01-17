Остапенко вместе с тайванькой Се Шувэй вышла в 1/8 турнира Australian Open в парном разряде.

Дуэт, посеянный под третьим номером, в первом круге обыграл словачку Терезу Мигаликову и британскую теннисистку Оливию Николлс со счетом 7-5, 6-2.



Во втором круге латвийско-тайваньская пара одолела китайский дуэт Сюй Ифань и Янь Чжаосюань со счетом 6-4, 6-4. За место в четвертьфинале они сразятся с венгеркой Тимеей Бабош и американкой Николь Мелихар-Мартинес. Во втором круге латвийско-тайваньская пара одолела китайский дуэт Сюй Ифань и Янь Чжаосюань со счетом 6-4, 6-4. За место в четвертьфинале они сразятся с венгеркой Тимеей Бабош и американкой Николь Мелихар-Мартинес.

"Это редкое качество даже для многих лучших игроков мира, и похоже, что она сможет перенести эту уверенность и в парные соревнования", - сказал Виландер об Остапенко.

"Остапенко играет с невероятной силой и скоростью, и ее удары часто слишком сложны для понимания ее противниками. Конечно, есть возможности для совершенствования, но, возможно, больше играя в парном рейтинге, она сохранит уверенность и станет более стабильным игроком в целом", - говорит семикратный победитель турниров Grand Slam.