Латвийская теннисистка Алена Остапенко играет очень уверенно, что является редким качеством даже для многих лучших теннисисток мира, считает шведская легенда этого вида спорта Матс Виландер, комментирующий теннис в трансляциях Eurosport.
ВИДЕО ⟩ Эксперт Eurosport об Остапенко: "Это редкое качество даже для лучших игроков мира"
Остапенко вместе с тайванькой Се Шувэй вышла в 1/8 турнира Australian Open в парном разряде.
Дуэт, посеянный под третьим номером, в первом круге обыграл словачку Терезу Мигаликову и британскую теннисистку Оливию Николлс со счетом 7-5, 6-2.
Во втором круге латвийско-тайваньская пара одолела китайский дуэт Сюй Ифань и Янь Чжаосюань со счетом 6-4, 6-4. За место в четвертьфинале они сразятся с венгеркой Тимеей Бабош и американкой Николь Мелихар-Мартинес.
"Это редкое качество даже для многих лучших игроков мира, и похоже, что она сможет перенести эту уверенность и в парные соревнования", - сказал Виландер об Остапенко.
"Остапенко играет с невероятной силой и скоростью, и ее удары часто слишком сложны для понимания ее противниками. Конечно, есть возможности для совершенствования, но, возможно, больше играя в парном рейтинге, она сохранит уверенность и станет более стабильным игроком в целом", - говорит семикратный победитель турниров Grand Slam.
Ранее Виландер указывал на самый большой недостаток игры Остапенко, из-за которого он не уверен, сможет ли латвийская теннисистка когда-нибудь завоевать чемпионский титул "Большого шлема" в одиночном разряде.
Остапенко до этого выиграла два турнира Grand Slam - Открытый чемпионат Франции 2017 года в одиночном разряде и Открытый чемпионат США 2024 года в парном разряде.
"Она может бороться за высокие места в других турнирах и попытаться вернуться в Топ-10 рейтинга WTA. Но ее стиль игры слишком непоследователен, чтобы бросить серьезный вызов таким теннисисткам, как Арина Соболенко (Беларусь), Коко Гауф (США), Ига Швентек (Польша) и даже Елена Рыбакина (Казахстан), которая играет более стабильно", - говорит эксперт Eurosport.
На 17 января в рейтинге, который меняется ежедневно по итогам Australian Open, Остапенко занимает 24-е место в одиночном разряде и 13-е место в парном разряде.
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