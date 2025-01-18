"Пингвинз" в пятницу в гостях со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) обыграли "Баффало Сэйбрз". В этом матче Неделькович отлично выполнил свои прямые обязанности - отразил 40 из 42 бросков соперника (95,2%).

Результативной передачей Неделькович отметился во втором периоде, когда помог "Пингвинам" забить гол в численном большинстве и увеличить преимущество до 3:1. В свою очередь гол он забил в конце матча, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока.

Неделькович также стал первым вратарем, которому за свою карьеру удалось забросить шайбы в трех самых сильных профессиональных лигах Северной Америки - в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Американской хоккейной лиге (АХЛ) и Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL).

Всего в истории НХЛ вратари забросили 19 шайб (17 - в регулярном чемпионате и две - в розыгрыше Кубка Стэнли). Это удалось 16 вратарям - трижды это сделал Мартин Бродер, дважды - Рон Хекстолл.

11 вратарей забили гол сами, отправив шайбу в ворота соперника (Хекстолл это сделал дважды). В свою очередь в остальных случаях вратарю присуждался забитый гол после того, как он был последним, кто прикоснулся к шайбе до того, как соперник отправил ее в собственные ворота.

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