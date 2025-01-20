С 7 февраля по 9 февраля в Елгаве пройдет 26-й международный фестиваль ледовых скульптур, в котором в этом году примут участие 35 скульпторов из 13 стран, сообщает агентство LETA.
Ледяной бар и участники из Японии: в Елгаве пройдет фестиваль ледовых скульптур
На конкурс эскизов, проведенный перед началом фестиваля, было подано 50 заявок из 21 страны, а к участию было допущено 30 скульпторов из 13 стран, в том числе из Латвии, Литвы, Украины, Чехии, Монголии, Италии, Аргентины, а также впервые в истории фестиваля - из Ирана и Японии.
Скульпторы создадут 45 конкурсных объектов - 15 коллективных работ на острове Паста и 30 индивидуальных произведений искусства на бульваре Яниса Чаксте. Кроме того, пять скульпторов создадут ледяной бар и интерактивные фотоскульптуры, где посетители смогут стать частью композиции - забраться в ракету, заглянуть в телескоп или присоединиться к "Незнайке на Луне".
В скульптурах оживут теории рождения Вселенной, планетных систем и мифологические создания. Художники отразят отношения человека с космосом, научные достижения и моменты философских размышлений, а также создадут образы будущей Вселенной.
ФОТО: Лауреаты Международного фестиваля ледовых скульптур в 2023 году
Впервые на общественном катке острова Паста будет оборудована зона ледовых игр, где можно будет принять участие в турнирах по шашкам, настольному хоккею и домино. Когда стемнеет, праздничную атмосферу дополнят музыка, лазерные и световые игры. Будет работать базарчик, ледяной бар. Ожидаются сюрпризы.
В первый день фестиваля, 7 февраля, площадка будет работать с 18:00 до 22:00. Вечером состоится открытие фестиваля и награждение победителей конкурса, а на бульваре Я. Чаксте будет играть 3Live Project. На вечерних концертах выступят также Dzelzs vilks и Citi zēni.
8 и 9 февраля фестиваль можно посетить с 11:00 до 22:00. На сцене на бульваре Я. Чаксте посетители смогут увидеть, как создают скульптуры, будут танцевальные представления и огненные шоу.
В субботу, 8 февраля, в первой половине дня состоятся детские спектакли. В воскресенье также будет ряд спектаклей и игр. А в вечерней программе гостей ждут
Феликс Кигелис со своей группой, Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а также DJ Jax.
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