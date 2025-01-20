Сколько Расторгуев заработал на успешном старте в Рупольдинге?

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в минувшее воскресенье занял пятое место на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Германии в масс-старте на 15 километров. Победителем в этом состязании стал итальянец Томмазо Джакомель, на втором месте - Стурла Холм Легрейд из Норвегии, на третьем - норвежец Йоханнес Тиннес Бё.



Далее последовала эстафета 4х7,5 км, в которой Расторгуев стартовал вместе с Ренарсом Биркенталем, Эдгарсом Мисе и Александром Патриюком. Латвийский квартет занял 13 место.

В этом сезоне Кубка мира это были третьи соревнования с масс-стартом. На первом этапе Расторгуев не вошел в 30 лучших, а на втором занял 21 место.



Также латвийский спортсмен в Рупольдинге завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 километров.

За бронзовую медаль Расторгуев получил от Международного союза биатлонав (IBU) 10 000 евро, за пятое место он получит 7 000 евро. По сравнению с предыдущим сезоном премии в этом году выше.

30 лучших биатлонистов в отдельных дисциплинах награждаются денежными призами.