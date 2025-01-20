Биатлонист Андрей Расторгуев на прошлой неделе провел один из самых успешных этапов своей карьеры на Кубке мира.
Сколько Расторгуев заработал на успешном старте в Рупольдинге?
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев в минувшее воскресенье занял пятое место на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Германии в масс-старте на 15 километров. Победителем в этом состязании стал итальянец Томмазо Джакомель, на втором месте - Стурла Холм Легрейд из Норвегии, на третьем - норвежец Йоханнес Тиннес Бё.
Далее последовала эстафета 4х7,5 км, в которой Расторгуев стартовал вместе с Ренарсом Биркенталем, Эдгарсом Мисе и Александром Патриюком. Латвийский квартет занял 13 место.
В этом сезоне Кубка мира это были третьи соревнования с масс-стартом. На первом этапе Расторгуев не вошел в 30 лучших, а на втором занял 21 место.
Также латвийский спортсмен в Рупольдинге завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 километров.
За бронзовую медаль Расторгуев получил от Международного союза биатлонав (IBU) 10 000 евро, за пятое место он получит 7 000 евро. По сравнению с предыдущим сезоном премии в этом году выше.
30 лучших биатлонистов в отдельных дисциплинах награждаются денежными призами.
В эстафетных соревнованиях Кубка мира IBU не присуждает денежные призы за завоеванные места.
По сумме всех дисциплин 727 очков и первое место у Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия), 689 очков у его соотечественника Стурла Холм Легрейд и 527 очков у француза Эмильена Жаклена, финишировавшего в воскресенье на восьмом месте. Расторгуев находится на 19-м месте с 244 очками.
Самая важная новость в мире биатлона на минувших выходных, не связанная с Расторгуевым, касалась Йоханнес Тиннес Бё, который объявил, что завершит карьеру после этого сезона.
В этом сезоне серия Кубка мира состоит из девяти этапов, а хрустальные глобусы будут вручены в конце марта в Осло. Чемпионат мира пройдет с 12 по 23 февраля на швейцарском курорте Ленцерхайде, а открытый чемпионат Европы пройдет с 26 января по 2 февраля на итальянской трассе в Мартелле.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!