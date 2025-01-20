ВИДЕО Как в Риге снимают корейский боевик

Движение было перекрыто с 21 до 4 утра, на участке от ул. Ноликтавас до ул. Слокас в обоих направлениях.



Как уже сообщалось, в Риге с декабря 2024 года по март 2025 года снимают корейский остросюжетный шпионский фильм Humint.

Площадку обеспечивают Film Angels совместно с южнокорейской компанией Filmmakers R&K. Это уже пятое сотрудничество Film Angels и Южной Кореи, в ходе которого Латвию посетят более 100 представителей киноиндустрии этой страны.

Зрители фильма будут следить за приключениями агента Национальной разведывательной службы Южной Кореи, откомандированного в Юго-Восточную Азию для сбора информации о КНДР. Предоставленные информатором сведения ведут во Владивосток, где в сложную игру вступает и российская мафия.

Фильм продюсирует Южнокорейская компания Filmmakers R&K. Со стороны Латвии съемочный сервис обеспечивает Film Angels, которая с 2002 года создавала как свои картины, так и совместно с Литвой, Эстонией и Чехией, а также обеспечивала площадки и сервис для международных фильмовых и рекламных проектов.

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