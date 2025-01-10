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Как фанат Джеки Чана и оператор "Паразитов" снимают в Риге дорогое кино

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Фото статьи
Фото: instagram.com/jin_a_nana/Reuters/ScanPix/facebook.com/groups/vecmilgravis/Karina Jaudzema

С декабря 2024 по март 2025 года в Риге проходят съемки корейского шпионского боевика Humint. Жители столицы уже наблюдают в городе вывески на русском языке и интересуются, можно ли в Риге встретить звезд корейского кино.

Ради нужд съемочной группы в столице Латвии периодически будут вводиться ограничения движения на улицах Бривибас, Кр. Валдемара, Лачплеша, Матиса, на Ганибу дамбис, бульв. Райниса, на Милгравском мосту, в районе Рижского судостроительного завода, улице Галес, а также на Вантовом мосту и улицах Тербатас и Ноликтавас.

Работы по подготовке кинопроекта осуществляет латвийская компания Film Angels. Это уже пятое ее сотрудничество с Южной Кореей, в рамках которого в Латвию прибыло более 100 представителей корейской киноиндустрии.

Зрители фильма получат возможность следить за агентом Национальной разведывательной службы Южной Кореи Зо, который направляется в Юго-Восточную Азию для сбора информации о КНДР. Информация, предоставленная информатором, приводит Зо во Владивосток.

Собственно, Рига в будущей картине выступит как раз в роли Владивостока.

Во многих местах города будут размещены декорации и вывески, в том числе на русском языке. В сети уже появилась фотография, как в рижском районе Вецмилгравис над входом в одно из промышленных зданий виднеется вывеска "Порт Владивосток. Причал № 2".

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