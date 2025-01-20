В понедельник, 20 января, бывший президент США Джо Байден опубликовал прощальное фото из Белого дома, куда вскоре вернется Дональд Трамп.
"Мы любим тебя, Америка": Байден опубликовал прощальное селфи из Белого дома
Еще одно селфи на дорогу. Мы любим тебя, Америка", - написал Байден на платформе X.
На фото 82-летний Байден запечатлен с женой Джилл на фоне заснеженного сада Белого дома.
Как уже сообщалось, 78-летний Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность 47-го президента США.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!