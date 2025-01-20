Байден опубликовал прощальное селфи из Белого дома

Еще одно селфи на дорогу. Мы любим тебя, Америка", - написал Байден на платформе X.

На фото 82-летний Байден запечатлен с женой Джилл на фоне заснеженного сада Белого дома.

Как уже сообщалось, 78-летний Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность 47-го президента США.

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