В понедельник, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация Дональда Трампа на пост президента США. Из-за погодных условий церемония прошла в помещении, поэтому количество зрителей было меньше, чем обычно, но среди приглашенных гостей - несколько иностранных лидеров.
Трамп вступил в должность президента США. Что он сказал в своей инаугурационной речи?
Видео: Трамп вступил в должность президента США
78-летний Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность 47-го президента США.
На церемонии принесения присяги Дональд Трамп использовал Библию, которая перешла ему по наследству от матери.
В своей инаугурационной речи Трамп заявил, что "началась золотая эра Америки". С сегодняшнего дня "наша страна будет процветать и вновь заслужит уважение во всем мире", отметил новый президент.
Он осудил "радикальную и коррумпированную" администрацию своего предшественника Джо Байдена, добавив, что упадок США подошел к концу.
"Многие годы радикальный и коррумпированный истеблишмент наращивал свою власть и богатство за счет наших граждан, в то время как столпы нашего общества рушились и казались безнадежными", - заявил новый лидер США.
Он также пообещал депортировать "миллионы и миллионы" нелегальных иммигрантов.
"Во-первых, я объявлю о национальной чрезвычайной ситуации на нашей южной границе. Вся нелегальная миграция будет остановлена, и мы начнем возвращение миллионов иностранцев туда, откуда они прибыли", - заявил новый глава Белого дома.
Трамп также заявил, что был спасен Богом, упомянув покушение, которое он пережил во время предвыборной кампании.
"Бог спас меня, чтобы сделать Америку вновь великой", - отметил новый президент в своей инаугурационной речи в Капитолии.
Впервые с 1985 года, когда на пост президента вступал Рональд Рейган, церемония инаугурации проходила в помещении. Это объяснили низкой температурой воздуха, но также прозвучали предположения, что главным мотивом стали вопросы безопасности.
В своей инаугурационной речи он вновь обратился к своим экспансионистским внешнеполитическим планам, объявив, что США вернут контроль над Панамским каналом, который, по его словам, сейчас находится под влиянием Китая.
"Мы не отдавали его Китаю, мы передали его Панаме", - отметил Трамп. "И мы его вернем", - добавил он.
Он также заявил, что его администрация впредь будет признавать только два пола, положив конец возможности в некоторых случаях выбирать третий пол.
Он также пообещал, что США вновь увидят себя как "растущую нацию," которая расширяет свои территории, и что флаг Соединенных Штатов будет поднят и на Марсе.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 19 января, Трамп выступил перед около 20 000 поддерживающими его людьми на арене Capital One Arena, пообещав "лучший первый день, самую большую первую неделю и самые необычные первые сто дней при любом президентстве в истории Америки".
В конце речи Трампа на сцену вышла группа Village People и спела свою песню YMCA, ставшую неофициальным гимном кампании Трампа, а Трамп пел и танцевал.
На митинге также выступили вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и миллиардер Илон Маск, который сыграл большую роль в кампании Трампа и которого Трамп собирается назначить главой офиса эффективности правительства.
В Вашингтоне и других городах США в воскресенье, 19 января, также прошли митинги противников Трампа, на которых выступающие поддержали право на аборты, а также критиковали взгляды Трампа на изменение климата и иммиграцию.
Перед инаугурацией в понедельник Трамп по традиции принял участие в молитвенном богослужении в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем отправился в Белый дом пить чай с уходящим президентом Джо Байденом. В чаепитии также приняли участие супруги политиков - Мелания Трамп и Джилл Байден.
Из-за холодной погоды церемония принесения присяги и инаугурационная речь президента пройдут в помещениях Капитолия, а не, как обычно, на ступенях Капитолия. По прогнозам метеорологов, в понедельник во время принесения Трампом присяги температура в Вашингтоне составит около минус семи градусов по Цельсию, однако мороз усиливается ветром.
Сторонники Трампа увидели церемонию на экранах в арене Capital One Arena (20 000 зрительских мест), однако на церемонии инаугурации под открытым небом места были зарезервированы на более чем 250 000 человек.
Хотя обычно на инаугурацию президента США не приглашают иностранных лидеров, Трамп сломал эту традицию, и за его вступлением в должность наблюдали главы ряда государств и правительств, в число которых вошли премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Трамп также пригласил президента Китая Си Цзиньпина, который все-таки не приехал - Китай представлял вице-президент Хань Чжэн.
Ранее сообщалось, что кандидат от республиканцев Трамп победил на выборах 5 ноября кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис.
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