Трамп вступил в должность президента США. Что он сказал в своей инаугурационной речи?

Фото: Reuters/ScanPix

На митинге также выступили вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и миллиардер Илон Маск, который сыграл большую роль в кампании Трампа и которого Трамп собирается назначить главой офиса эффективности правительства.

В Вашингтоне и других городах США в воскресенье, 19 января, также прошли митинги противников Трампа, на которых выступающие поддержали право на аборты, а также критиковали взгляды Трампа на изменение климата и иммиграцию.

Фото: Reuters/ScanPix

Перед инаугурацией в понедельник Трамп по традиции принял участие в молитвенном богослужении в епископальной церкви Святого Иоанна, а затем отправился в Белый дом пить чай с уходящим президентом Джо Байденом. В чаепитии также приняли участие супруги политиков - Мелания Трамп и Джилл Байден.

Из-за холодной погоды церемония принесения присяги и инаугурационная речь президента пройдут в помещениях Капитолия, а не, как обычно, на ступенях Капитолия. По прогнозам метеорологов, в понедельник во время принесения Трампом присяги температура в Вашингтоне составит около минус семи градусов по Цельсию, однако мороз усиливается ветром.

Фото: Reuters/ScanPix

Сторонники Трампа увидели церемонию на экранах в арене Capital One Arena (20 000 зрительских мест), однако на церемонии инаугурации под открытым небом места были зарезервированы на более чем 250 000 человек.

Хотя обычно на инаугурацию президента США не приглашают иностранных лидеров, Трамп сломал эту традицию, и за его вступлением в должность наблюдали главы ряда государств и правительств, в число которых вошли премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Трамп также пригласил президента Китая Си Цзиньпина, который все-таки не приехал - Китай представлял вице-президент Хань Чжэн.

Ранее сообщалось, что кандидат от республиканцев Трамп победил на выборах 5 ноября кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис.

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